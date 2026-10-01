Madagascar: Dames - La GNBC poursuit son sans-faute

Pas de surprise au Palais des sports Mahamasina. À l'occasion de la sixième journée de la N1A dames, la GNBC Analamanga a fait respecter la hiérarchie face à Varsity de Tolagnaro. Sans avoir besoin de forcer, les championnes en titre ont contrôlé la rencontre de bout en bout pour s'imposer largement, 75-28.

Dès les premières minutes, la différence de rythme est évidente. La GNBC impose une défense agressive et déploie rapidement sa puissance offensive. Varsity peine à trouver des espaces et subit les assauts répétés de son adversaire. Après dix minutes, le tableau affiche déjà 22-7 en faveur de la GNBC.

Le deuxième quart-temps ne change pas le scénario. La GNBC continue d'appuyer sur l'accélérateur et creuse progressivement l'écart. Le score passe à 38-9, puis 38-11. À la pause, Varsity compte déjà 27 points de retard et peine toujours à contenir les offensives adverses.

Au retour des vestiaires, la GNBC ne baisse pas de régime. Les automatismes sont au rendez-vous, avec de belles combinaisons entre Angela, Maya, Copain et Tinah. Le jeu collectif de la GNBC fait mal à Varsity. Après quatre minutes, les championnes en titre mènent 48-13.

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En démonstration

Copain continue de se montrer efficace et plante notamment un tir à trois points à 3'24" de la fin du troisième quart-temps, portant le score à 51-15. La GNBC poursuit son festival et porte son avance à 63-19 au terme de la troisième période. Copain compte alors 15 points, meilleure marqueuse de la GNBC, tandis qu'Elysah mène la résistance de Varsity avec 13 unités.

Le dernier quart-temps tourne à la démonstration. La GNBC poursuit sa domination et atteint rapidement les 68 puis les 70 points. À sept minutes du terme, l'écart est déjà de 47 points, 70-23. Physiquement comme techniquement, Varsity ne parvient plus à suivre le rythme. La GNBC profite de sa profondeur de banc pour maintenir l'intensité. Chine s'illustre à son tour avec un tir primé et porte son total personnel à 14 points.

À 4 minutes 33 secondes de la fin, Elysah reste la meilleure marqueuse de la rencontre avec 18 points, mais ses efforts ne suffisent pas à relancer Varsity. La domination collective de la GNBC est particulièrement visible dans les statistiques : toutes les joueuses alignées par la formation ont inscrit au moins un panier, contre seulement cinq marqueuses du côté de Varsity.

La fin de match est parfaitement maîtrisée. Le score passe à 73-23, puis à 75-28 à 57 secondes de la sirène. Avec ce sans-faute, la GNBC confirme son statut de référence dans cette phase finale. La formation championne en titre poursuit ainsi sa marche vers la défense de sa couronne, avec une dynamique qui ne laisse pour l'instant aucune place au doute.