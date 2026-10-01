Madagascar: Évacuation sanitaire - Babaïque voit son état de santé s'améliorer en Inde

Arrivé en Inde le 3 septembre pour y poursuivre sa prise en charge médicale, Babaïque continue de recevoir quotidiennement son traitement et bénéficie d'un suivi régulier. Selon FalyBicky, membre du groupe Babaïque, l'état de santé de l'artiste s'améliore.

« J'ai échangé avec Babaïque en appel vidéo. Il m'a dit que son état de santé s'est amélioré, et j'ai également pu le constater », indique FalyBicky, précisant que l'artiste poursuit toujours ses soins. Il ajoute qu'« il n'y a pas encore eu d'opération, seulement un traitement ». Âgé de 55 ans, Babaïque est malade depuis environ 1 an. Il avait suivi plusieurs mois de chimiothérapie avant que son état ne se complique, il y a environ un mois, avec l'apparition d'une insuffisance cardiaque. Pris en charge à l'hôpital de Befelatanana avant son évacuation sanitaire, il fait désormais l'objet d'analyses et d'un suivi médical en Inde afin d'assurer la continuité de son traitement.

Cette prise en charge représente des dépenses importantes pour sa famille, qui avait lancé un appel à la solidarité. Elle remercie les personnes ayant apporté un soutien financier ou moral à l'artiste, ainsi que celles qui continuent de prier pour son rétablissement. Son évacuation a notamment été rendue possible grâce à la mobilisation de Mamy Gotso, des ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Communication et de la Culture, de l'association Manavao et Fanjiry, de Fidelis Manager, ainsi que d'artistes, de proches et de différentes associations.

Né le 26 février 1971 sous le nom de David Baba Jean David, Babaïque s'est fait connaître dans la musique malgache au début des années 2000. Auteur-compositeur, il s'est notamment illustré dans la variété et le salegy. Il est notamment connu pour le titre « Anao Tiako», interprété avec Cynthia, et a également écrit « Ilaiko anao » pour Bodo et « Mbo Ho Janga » pour Lianah. Pour l'heure, l'artiste poursuit son traitement en Inde, avec une évolution de son état de santé présentée comme encourageante par ses proches.

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