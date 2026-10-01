Togo: Cataracte, glaucome - Une campagne pour préserver la vue des plus vulnérables

1 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

En collaboration avec l'ONG Humanity First (Belgique), le ministère de la Santé a organisé mercredi, au Centre hospitalier préfectoral (CHP) d'Adéta, dans la région des Plateaux, une campagne de dépistage suivie de prise en charge médicale de la cataracte notamment.

Elle concerne les personnes vulnérables souffrant de diverses pathologies oculaires, telles que le glaucome et d'autres troubles visuels.

La cataracte et le glaucome figurent parmi les principales causes de cécité et de malvoyance, en particulier chez les personnes âgées.

Une étude menée dans le sud du pays auprès de 3 726 personnes de plus de 50 ans a établi que ces deux pathologies représentaient à elles seules 77,5 % des cas de cécité bilatérale : 61,7 % pour la cataracte et 15,8 % pour le glaucome. D'autres travaux réalisés en zone rurale confirment cette tendance, la cataracte étant à l'origine de 62 % des cas de cécité et 66,7 % des cas de baisse de vision, loin devant le glaucome primitif à angle ouvert.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'absence de structures spécialisées en ophtalmologie dans de nombreuses zones rurales reste un facteur aggravant majeur.

Plusieurs études plaident d'ailleurs pour la mise en place d'unités mobiles d'ophtalmologie, capables de réaliser des chirurgies de cataracte en stratégie avancée directement dans les communautés les plus isolées, afin de réduire durablement la prévalence de la cécité évitable dans le pays.

Humanity First est une organisation caritative internationale dont la mission est de promouvoir et protéger la vie et la dignité humaine. Organisme de secours et de développement à but non lucratif, elle intervient auprès des populations les plus pauvres et les plus vulnérables de la planète, quelles que soient leur caste, leur croyance, leur couleur ou leur religion.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.