Togo: Coopération décentralisée - Aného a tout à offrir

1 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Actuellement en séjour à Bonn, en Allemagne, Alexis Coffi Aquereburu, maire de la commune des Lacs 1 (Aného), a exposé la vision de la ville devant un parterre d'élus locaux allemands et étrangers.

Actuellement en séjour à Bonn, en Allemagne, Alexis Coffi Aquereburu, maire de la commune des Lacs 1 (Aného), a exposé la vision de la ville devant un parterre d'élus locaux allemands et étrangers à l'occasion de « Kommune 2040 », un rendez-vous dédié aux projections qui guident la transformation des collectivités territoriales allemandes à l'horizon 2040.

L'initiative, qui bénéficie du soutien du ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), est un cadre d'échanges entre collectivités du monde entier sur les transformations à venir et les stratégies à construire pour des territoires plus résilients, inclusifs et durables.

Sa présence à Bonn est aussi un moyen de promouvoir les atouts d'Aného et de développer la coopération décentralisée. La commune a déjà un partenariat actif avec la ville de Nuremberg.

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