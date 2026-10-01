Togo: Café et cacao à l'honneur

La Journée internationale du café et la Journée mondiale du cacao et du chocolat sont toutes deux célébrées ce 1er octobre.

Cette initiative est portée conjointement par l'OIC et l'Organisation interafricaine du café et du cacao (OIAC), élargie au chocolat en 2010 à l'initiative de l'Académie française du chocolat et de la confiserie. Café et chocolat, tous deux reconnus pour leur effet stimulant et leurs vertus nutritives, se sont durablement imposés dans les habitudes alimentaires du monde entier, du petit-déjeuner au dessert.

Au Togo, la consommation de café, de cacao et de leurs dérivés n'est pas encore pleinement ancrée dans les habitudes, mais un engouement croissant se dessine chez les jeunes entrepreneurs qui investissent ce secteur pour relever le défi de la valorisation locale.

Une dynamique à accentuer par davantage de communication et de sensibilisation, d'autant que le mois d'octobre est justement consacré, au Togo, à la promotion du consommer local.

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C'est dans cet esprit que le CCFCC (Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao), dirigé par Enselme Gouthon, s'est engagé à soutenir la consommation locale à travers la célébration de ces journées, en synergie avec les transformateurs de café et de cacao ainsi que les baristas du pays.

Les manifestations se déroulent à la "Maison du café, Le Terroir », située à Agoè-Cacaveli (Lomé).