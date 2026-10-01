Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption - Fraternité Matin et la Habg scellent un partenariat

Un acte fort de complémentarité pour renforcer la promotion de la bonne gouvernance : la signature hier, à Cocody, d'une convention entre le groupe de presse de service public et l'institution nationale de bonne gouvernance.

« Renforcer la présence institutionnelle et des messages de la Habg à travers une visibilité accrue dans un support reconnu pour sa crédibilité et sa portée nationale, assurer une diffusion régulière, structurée et pédagogique des actions de l'institution, contribuant à une meilleure appropriation par les citoyens des enjeux de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption ». Tels sont les principaux objectifs du partenariat qui lie désormais Fraternité Matin et la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg).

Un partenariat matérialisé par sa signature, le mercredi 30 septembre 2026, par les deux parties. L'adossement à un média public de référence qu'est Fraternité Matin s'avère plus que nécessaire pour la Habg dont le plan stratégique 2024-2026 met un point d'honneur à renforcer sa communication interne et externe.

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En présentant les grandes lignes de ce partenariat, le directeur de la communication et de la presse de la Habg a précisé qu'il « constitue un levier majeur pour accompagner la Habg dans l'accomplissement de sa mission visant à renforcer l'intégrité publique ».

Ce que confirme le président de l'institution en charge de la bonne gouvernance, Épiphane Zoro Bi Ballo, en ces termes : « La signature de la présente convention de partenariat traduit donc une conviction que je voudrais résumer simplement : la bonne gouvernance a besoin d'institutions fortes ; les institutions fortes ont besoin de citoyens informés ; et des citoyens informés ont besoin d'une information fiable, accessible et intelligible ».

En le disant, il est bien convaincu qu'une institution publique peut accomplir beaucoup de choses mais qui sont méconnues du public parce que mal ventilées. D'où l'intérêt de son institution de s'allier à Fraternité Matin dont l'expertise en matière d'information, de communication est avérée dans le paysage médiatique ivoirien.

« La Haute autorité pour la bonne gouvernance et la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire partagent aujourd'hui une même conviction : la qualité de l'information participe de la qualité de la gouvernance... Lorsqu'il s'agit de prévenir la corruption, de promouvoir l'intégrité ou de faire connaître les mécanismes de bonne gouvernance, la capacité à expliquer, à vulgariser et à toucher les différents publics devient elle-même un instrument d'action. C'est précisément dans cette convergence des vues que nous avons choisi de bâtir notre partenariat. Il traduit une volonté simple : mettre en commun deux expertises qui, lorsqu'elles se rencontrent, peuvent produire davantage d'impact », note Zoro Bi Ballo.

Pour le directeur général de Fraternité Matin, Serge Abdel Nouho, cette convention traduit une volonté commune de développer une collaboration associant l'expertise de la Habg en matière de lutte contre la corruption et les capacités de communication du groupe Fraternité Matin.

Rappelant l'importance qu'accorde le Chef de l'État à la bonne gouvernance, il a renouvelé son engagement et celui de son groupe de presse à soutenir la Habg dans l'accomplissement de ses missions essentielles de promotion de la bonne gouvernance, de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

« La réussite de ces missions passe également par la capacité à informer, sensibiliser et toucher efficacement les différents publics. Et c'est là où intervient notre groupe Fraternité Matin qui a entamé sa transformation vers un groupe média capable aujourd'hui d'offrir, au-delà de la presse papier, une visibilité sur Internet, sur nos applications mobiles, notre web télévision, une radio et un studio multimédia qui nous permet aussi de créer des contenus », rassure le Dg de Fraternité Matin entouré de ses plus proches collaborateurs.

Après la signature des documents, le président de la Habg, également soutenu par les membres du conseil, de son cabinet, et son hôte se sont échangé des présents.