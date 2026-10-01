Cote d'Ivoire: Soutien communautaire aux enfants vivant avec le VIH - Appel à une synergie d'actions

La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a présidé l'atelier bilan du Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du Vih-Sida.

La Côte d'Ivoire a accompli des progrès dans la lutte contre le Vih. La prévalence nationale est, aujourd'hui, estimée à 1,68%. Entre 2010 et 2024, les nouvelles infections ont diminué de 66%, passant de 25 000 à environ 8 200, tandis que les décès liés au sida ont baissé de 75%.

Des résultats qui attestent que les actions produisent des effets. Cependant, ils ne doivent pas masquer les vulnérabilités qui persistent, particulièrement chez les enfants.

En effet, selon la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, le taux de transmission mère-enfant est estimé à 10,6%. Les données indiquent également que 49% des enfants exposés au Vih ne reçoivent pas de traitement adéquat et que 45,3% des enfants et adolescents vivant avec le Vih ignorent leur statut sérologique.

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« Derrière ces chiffres, il y a des enfants qui ont besoin de traitements, de protection, d'accompagnement psychosocial et nutritionnel, de soutien familial et de continuité dans les soins. Ces résultats nous interpellent doublement. Ils nous montrent que nous savons agir et que les acquis restent fragiles s'ils ne sont pas inscrits dans la durée. Nous avons développé des approches, construit une expertise et démontré la valeur de l'accompagnement communautaire. Notre défi est maintenant de garantir que ce qui produit des résultats aujourd'hui continue à en produire demain », a déclaré la ministre le 30 septembre, à Cocody, lors de l'atelier bilan du Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du Vih-Sida (Pn-Oev).

La feuille de route 2027-2028

Dans la même dynamique, elle a appelé de tous ses voeux à identifier les interventions qui doivent être préservées, à déterminer celles qui doivent être améliorées et à évaluer les ressources nécessaires pour inscrire durablement les approches qui produisent les meilleurs résultats.

La feuille de route 2027-2028 devra traduire cette ambition en responsabilités, échéances, indicateurs et besoins en ressources. La directrice-coordonnatrice du Pn-Oev, cheville ouvrière de cette activité, Dr Flore Kouassi Lago, a fait savoir que l'objectif est de faire le bilan d'octobre 2025 à septembre 2026 des interventions de soins et du soutien communautaire aux enfants vivant avec le Vih.

Une occasion pour le Pn-Oev d'évaluer le chemin parcouru, d'apprécier la qualité des services offerts aux Oev et de renforcer la synergie d'actions.

Au nom du Centre pour le contrôle et la prévention de la maladie (Cdc), Dr Samuel Tchwenko a réaffirmé l'engagement du gouvernement américain à demeurer aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire. « Nous nous projetons pour 5 ans, jusqu'en 2030. La question de la santé de l'enfant vivant avec le Vih reste centrale », a-t-il assuré.

Se félicitant des acquis enregistrés, le directeur général de la Santé, Samba Mamadou, a appelé à une synergie pour protéger les enfants rendus vulnérables à cause du Vih.