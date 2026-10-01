Congo-Kinshasa: FC Les Aigles du Congo débouté par la FECOFA dans l'affaire Bingi Belo, le TP Mazembe conserve son titre

1 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Fédération congolaise de football Association (FECOFA) a rejeté, mercredi 30 septembre 2026, la réclamation du FC Les Aigles du Congo dans l'affaire Bingi Belo. Une décision qui permet aux corbeaux de Lubumbashi de conserver son titre du champion de la Ligue 1, au détriment des Samouraïs de Kinshasa.

Dans la motivation de sa décision, le Commission de discipline et des compétitions (CDC) de la FECOFA a déclaré recevable, mais non fondée, la réclamation introduite par les Aigles du Congo. Ces derniers contestaient la qualification du joueur, qui ne disposait pas, selon eux, d'une licence délivrée par l'organe faitier du football national, et qui avait évolué avec une carte d'identité.

Par la même occasion, la CDC estime que le club kinois n'a pas apporté les éléments permettant d'établir une intention de fraude de la part du TP Mazembe.

A l'étape actuelle, l'équipe des Aigles du Congo pourrait toutefois, si elle veut, poursuivre la procédure devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). C'est ce qu'avait annoncé son président Vidiye Tshimanga, à l'issue de la décision prise par la première instance au niveau de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) avant d'aller en appel à la FECOFA

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