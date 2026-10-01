Congo-Kinshasa: Octobre Rose - Lancement d'une campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus au pays

Le cancer du sein et celui du col de l'utérus figurent parmi les principaux problèmes de santé publique en République démocratique du Congo. Selon les données de GLOBOCAN 2024, plus de 9 700 nouveaux cas de cancer du sein et plus de 11 200 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont enregistrés chaque année chez les femmes du pays.

À l'occasion d'Octobre Rose, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, avec l'appui de la Banque mondiale et de Roche, lance dès le 1er octobre une campagne de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus.

912 000 femmes visées

Dans le cadre de cette initiative, 912 000 femmes vivant dans ces six provinces pourront bénéficier du dépistage du cancer du col de l'utérus :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Kinshasa, Kongo-Central, Haut-Katanga, Équateur, Tshopo, Kwilu.

Ce programme se poursuivra jusqu'en 2028. Par ailleurs, à Kinshasa, 5 000 femmes pourront bénéficier gratuitement du dépistage du cancer du sein.

Le dépistage reste essentiel

Les autorités sanitaires invitent les femmes à prendre quelques minutes pour leur santé, à s'inscrire dès maintenant, à choisir le site de dépistage le plus proche de leur domicile et à se présenter au rendez-vous fixé.

Même en l'absence de symptômes, le dépistage reste essentiel, insiste le ministre de la Santé, Roger Kamba :

« Votre santé compte. Votre vie compte. N'attendez pas que la maladie se manifeste pour agir. Faites-vous dépister et encouragez une autre femme à en faire autant. Ensemble, protégeons nos vies. »

Cette campagne s'inscrit dans les efforts de prévention et de détection précoce des cancers féminins en République démocratique du Congo.