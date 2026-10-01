Congo-Kinshasa: Déversement de produits chimiques dans une rivière à Watsa, la société civile réclame une enquête indépendante

Un camion de la société minière Kibali Gold Mines s'est renversé, mardi 29 septembre, dans une rivière située sur la route Durba-Faradje, entre les localités de Tanzi et d'Abinva, dans le territoire de Watsa (Haut-Uele). La société civile affirme que le camion était chargé de l'acide ; ce que dément l'entreprise minière.

L'incident suscite une vive inquiétude parmi les populations riveraines qui utilisent les eaux de ce cours d'eau pour leurs besoins quotidiens.

Inquiétudes environnementales et mortalité aquatique

Selon la société civile locale, le véhicule transportait de l'acide dont le déversement aurait déjà causé la mort de plusieurs poissons.

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Le président de la société civile de Watsa, Joseph Kelema, alerte sur les risques sanitaires encourus par les habitants :

« Quand il y a déjà des morts de poissons, cela signifie qu'il y a une matière toxique qui s'est déversée dans la rivière. Dans les villages, les gens utilisent cette eau ; qu'est-ce que cela sera pour l'avenir de cette population ? Que le gouvernement provincial nous éclaire par rapport à cette situation ».

La structure citoyenne exige l'ouverture d'une enquête indépendante pour évaluer l'impact environnemental.

Kibali Gold Mines évoque un déversement de chaux sans risque

Dans un communiqué officiel publié le même jour, l'entreprise Kibali Gold Mines apporte un démenti et précise que le camion transportait de la chaux et non de l'acide.

La société affirme que ce produit ne présente aucun danger pour la santé publique ou l'écosystème. Elle indique par ailleurs avoir dépêché des équipes techniques sur les lieux de l'accident afin de prendre les mesures de sécurisation nécessaires.