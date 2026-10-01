Madagascar: « 16 MESURES » - Le hip-hop se mobilise pour la santé mentale

À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le hip-hop investira Antsahamanitra le 10 octobre à 13 h 13 avec « 16 MESURES ». Porté par Hip Hop Works Madagascar, le projet entend utiliser la musique comme moyen de sensibilisation tout en contribuant à la mise en place d'une ligne verte consacrée à la prévention du suicide et au soutien en matière de santé mentale.

« Cette initiative est partie d'un constat : le taux de mortalité par suicide à Madagascar a atteint un niveau inquiétant, avec environ 6,1 décès pour 100 000 habitants, selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En tant que citoyen, on ne peut pas rester de marbre face à cette situation», explique Luis Rasolondrainy, de Hip Hop Works Madagascar, initiateur du projet.

Le projet s'inscrit dans la continuité de partenariats avec Good Loud Media, organisation américaine basée à Oak Park, dans l'Illinois, qui développe des contenus culturels et médiatiques destinés notamment aux personnes vulnérables ou à risque, et Hip Hop 4 Peace, basée à Los Angeles, qui organise des événements artistiques et caritatifs autour du hip-hop, de l'humanitaire et de la paix.

Le nom « 16 MESURES» fait référence à une unité classique d'écriture et d'interprétation dans le hip-hop. L'initiative s'articule autour de trois volets.

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Trois étapes autour d'un même objectif

Le « 16 MESURES Contest » a invité des rappeurs et rappeuses disposant de plus de 1 000 abonnés à écrire et interpréter un texte de seize mesures consacré à la santé mentale, sur des instrumentales fournies. Eklyps a remporté le concours, devant Ho-Toavina et Scka, tandis que Tata An'Ala a reçu le coup de coeur.

Le « 16 MESURES Combo » a ensuite réuni différentes générations du hip-hop autour de huit collaborations. Le « 16 MESURES Live » constituera le point culminant du projet avec le concert du 10 octobre à Antsahamanitra.

Bogota, Voaygang, Double G., Ko Dobla, A.L.P, Mason'Aloka, Illicit Soul, Tommy Montana, X Crew, Yrist, Yvslf, Scka, Vercors, Tangala, Kintaniavo, Mista et Boska figurent parmi les artistes annoncés. Lil Guizy et Tata An'Ala sont également attendus comme invités.

Au-delà du concert, « 16 MESURES » se veut ainsi une action de sensibilisation et de collecte de fonds destinée à soutenir le projet de ligne verte pour la santé mentale à Madagascar.