Madagascar: Maevatanàna - Une ex-députée de Mahajanga arrêtée

Nina Rahantanirina, ancienne députée de Mahajanga, est retenue depuis mardi soir à la brigade de la Gendarmerie de Maevatanàna. Selon des sources locales, elle fait l'objet d'une enquête dans le cadre d'une affaire d'exploitation aurifère illégale. L'affaire liée à une carrière, qui a largement fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, est à l'origine de l'intervention des forces de l'ordre.

Selon les informations recueillies, Nina Rahantanirina aurait eu une altercation verbale avec les forces de l'ordre qui effectuaient leur mission sur le site d'exploitation. Elle aurait refusé de se conformer aux mesures imposées par les gendarmes, selon les sources, ce qui aurait conduit à son placement immédiat en retenue pour les besoins d'une enquête approfondie.

Il convient de rappeler que la région de Betsiboka, notamment les districts de Maevatanàna et de Tsaratanàna, compte parmi les zones où l'exploitation aurifère illégale est importante. Des anciens responsables publics ou des personnes disposant d'une certaine influence sont régulièrement soupçonnés d'être impliqués dans la protection ou l'exploitation de ces carrières illégales, ce qui provoque souvent des tensions entre l'État et les populations.