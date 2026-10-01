Madagascar: Sabotsy Namehana - Un écolier de 10 ans meurt percuté par un camion

Un enfant de 10 ans, percuté par un camion à Antampotsena, Sabotsy Namehana, lundi après-midi, a été transporté d'urgence à l'hôpital pour tenter de le sauver, mais malheureusement, il n'a pas survécu. La victime était un écolier qui se rendait à l'école. La dépouille a été remise à la famille. Le chauffeur et le camion, ainsi que les documents les concernant, ont été retenus au commissariat central d'Avaradrano, à Sabotsy Namehana.

Sur la route située devant le bureau du district d'Avaradrano, à Sabotsy Namehana, un camion de marque « Mercedes-Benz », qui circulait du nord vers le sud, était conduit par un homme de 43 ans. Il a percuté un enfant qui traversait la route. La victime a été transportée à l'hôpital d'Anosy Avaratra pour y être soignée, mais, en raison de la violence du choc, elle n'a pas survécu.

Les enfants et les jeunes enfants qui circulent dans les rues doivent faire l'objet d'une surveillance étroite afin de les protéger contre les différents risques, notamment les accidents de la circulation. De son côté, l'Agence des transports terrestres (ATT) effectue déjà des tournées dans les écoles pour sensibiliser les élèves à la sécurité routière. Les élèves sont informés des comportements préventifs et des précautions à prendre pour éviter les accidents de la route.