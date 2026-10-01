Madagascar: Ilakaka Be - Cinq exploitants miniers tués par balle

L'insécurité s'aggrave actuellement dans la commune d'Ilakaka Be. Selon les informations recueillies sur place, plus de cinq personnes ont été tuées par balle ces derniers jours seulement, la plupart étant de petits exploitants miniers et des acheteurs de pierres précieuses.

Il y a moins d'une semaine, un boucher a été attaqué par des dahalo armés dans le centre-ville et a trouvé immédiatement la mort. Mardi soir, un acheteur d'or originaire d'Andohanilakaka a, à son tour, été abattu alors qu'il rentrait chez lui à pied. L'argent et les pierres précieuses qu'il transportait lui ont été dérobés. « Nous ne pouvons plus sortir la nuit. Ce n'est plus de l'insécurité, c'est véritablement la guerre », témoigne un habitant qui a souhaité garder l'anonymat, contacté par téléphone.

Pour rappel, c'est à partir de 1998 que la ruée vers les saphirs a commencé à Ilakaka Be, à 735 km d'Antananarivo, sur la RN7. À l'époque, le village ne comptait que six à sept familles. Il s'est rapidement transformé en un vaste bidonville accueillant des milliers d'exploitants miniers venus de différentes régions. Depuis lors, l'insécurité demeure le principal problème local, avec des dahalo et des groupes de bandits armés qui font la loi, particulièrement sur les sites d'exploitation isolés.

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Face à cette situation, les habitants et les exploitants miniers réclament davantage de protection. Ils appellent les autorités compétentes, notamment la gendarmerie et l'armée à Ihosy, à prendre rapidement des mesures pour rétablir la sécurité et protéger les vies humaines.