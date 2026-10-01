Tunisie: Le 4e Salon international de la transition énergétique ouvre ses portes, à l'UTICA, jusqu'au 3 octobre 2026

Tunis — La quatrième édition du Salon international de la transition énergétique (SITE 2026) a été ouverte, jeudi, à l'UTICA, avec la participation de plus de 60 entreprises tunisiennes et étrangères ainsi que 10 startups spécialisées dans les technologies dédiées à la transition énergétique.

Organisé à l'initiative de la Chambre Syndicale du Photovoltaique (CSPV), en partenariat avec la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) et l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME), ce salon, qui se poursuivra jusqu'au 3 octobre 2026, est placé sous le thème : "Investir et innover pour accélérer la transition énergétique".

Plus de 700 participants et 2 500 visiteurs sont attendus à cette édition, outre la participation de délégations de plusieurs pays, dont l'Italie, l'Allemagne, la Libye et d'autres pays.

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Six conférences internationales sont prévues à cette occasion, réunissant des représentants de l'administration, des entreprises publiques, des experts, des professionnels et des institutions financières. Elles porteront sur les principaux enjeux de la transition énergétique, notamment la stratégie de transition énergétique et les grands projets dans le secteur de l'énergie, le développement des énergies renouvelables et du stockage de l'énergie, les programmes visant à généraliser davantage l'énergie solaire auprès des PME et des consommateurs, la mobilité et les véhicules électriques, la taxe carbone, le développement de solutions intelligentes pour le réseau électrique, l'hydrogène vert...

Par ailleurs, le SITE 2026 sera marqué par l'organisation de rencontres d'affaires (B2B) réunissant des entreprises, des investisseurs, des institutions financières et des experts afin d'explorer les opportunités de coopération, de partenariat et de financement des projets.

Cet évènement intervient à un moment où, la Tunisie oeuvre à accélérer la réalisation de projets de transition énergétique et à réduire son déficit énergétique, à travers le renforcement de l'investissement et de l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables.

D'après les récentes données de l'Observatoire National de l'Energie et des Mines, la contribution des énergies renouvelables à la production nationale d'électricité n'a pas dépassé 2,9% à la fin du mois de juin 2026, alors que le pays cible, 35% d'énergies renouvelables dans son mix d'électrique d'ici 2030.

La puissance totale installée en énergies renouvelables a atteint 1 163 mégawatts (MW), à fin juillet 2026, dont 630 MW d'énergie photovoltaïque (près de 500 MW dans le secteur résidentiel et 130 MW en moyenne et haute tension dans l'industrie, le tertiaire et l'agriculture). Pour la Tunisie, le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de la consommation énergétique figurent parmi les leviers permettant de réduire son indépendance. Son taux d'indépendance énergétique a reculé à 34% à fin juillet 2026, contre 37% un an auparavant.