Tunisie: Jet de pierres contre les trains - La SNCFT renforce sa campagne de sensibilisation

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) poursuit sa mobilisation contre le phénomène de jet de pierres visant les trains, notamment sur la ligne de la banlieue sud de Tunis.

La SNCFT a organisé mercredi un atelier consacré à la lutte contre ces actes malveillants, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation lancée en juillet 2026 sur les dangers et les conséquences du jet de pierres contre les trains. Selon un communiqué de la SNCFT, cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère du Transport visant à préserver le service public de transport et à renforcer la sécurité ferroviaire.

Présidé par le PDG de la SNCFT, Chekib Rekik, l'atelier a réuni des représentants des ministères concernés, notamment celui du Transport, ainsi que les présidents des conseils locaux desservis par la ligne, le Centre tunisien du livre et plusieurs responsables de la SNCFT.

Une approche participative contre le jet de pierres

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Les travaux ont notamment porté sur le rôle du travail en réseau participatif dans la réduction du phénomène de jet de pierres. Les participants ont également examiné les différents champs d'action permettant de limiter les atteintes au service public et, en particulier, aux trains. La SNCFT souligne que cet atelier vise à renforcer et pérenniser la coopération entre les différents intervenants, à travers des méthodes d'intervention efficaces et une approche participative, multidimensionnelle et pluridisciplinaire. L'objectif est ainsi de mieux prévenir les actes de vandalisme visant les trains et de contribuer à la protection des voyageurs, des agents et des infrastructures ferroviaires.