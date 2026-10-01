Tunisie: Céréales, dattes, huile d'olive - L'UTAP appelle à des mesures urgentes

L'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP) a appelé mercredi les autorités législatives et exécutives à renforcer leur soutien aux agriculteurs et aux pêcheurs et à prendre les mesures nécessaires pour protéger les filières nationales et améliorer leur résilience.

Réuni à Tunis, le bureau exécutif de l'UTAP a notamment insisté sur l'importance d'assurer un bon démarrage de la campagne céréalière 2026-2027. L'organisation demande, à cet effet, de garantir la disponibilité et la distribution dans les délais des semences et des engrais, afin de limiter les risques de spéculation et de monopole.

L'UTAP réclame également l'annonce, dès le début de la campagne céréalière, d'une augmentation du prix de référence à la collecte des céréales. Selon l'organisation, cette mesure permettrait d'offrir davantage de visibilité aux agriculteurs et d'encourager l'extension des superficies consacrées aux céréales.

Dattes : l'UTAP appelle à anticiper la campagne

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Concernant la filière des dattes, l'UTAP a appelé à anticiper les préparatifs et à mobiliser les ressources financières nécessaires au stockage, à la commercialisation et à l'exportation de la récolte. L'objectif affiché est de préserver l'équilibre du marché et de contribuer à la stabilité des prix.

L'organisation s'est également opposée aux importations qu'elle qualifie de « non maîtrisées » de fruits et légumes, estimant qu'elles pourraient fragiliser les producteurs locaux et affecter les filières nationales.

Huile d'olive : appel à la prudence sur la récolte et la commercialisation

Pour la filière de l'huile d'olive, l'UTAP a appelé les producteurs à faire preuve de prudence lors des opérations de récolte et de commercialisation. Elle a également demandé à l'Office national de l'huile de jouer un rôle dans la stabilité des prix.

Dans le secteur de la pêche, l'organisation a enfin dénoncé l'exclusion des professionnels des commissions techniques. Elle a réaffirmé son attachement au dialogue et à une approche participative dans la gestion des dossiers du secteur.