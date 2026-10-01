Tunisie: Autriche - Un partenariat renforcé pour les énergies renouvelables et la valorisation des déchets

La Tunisie et l'Autriche entendent renforcer leur coopération dans le domaine de l'environnement, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, de la valorisation des déchets et de la réutilisation des eaux usées traitées.

Cette volonté a été au coeur d'un entretien tenu mercredi à Tunis entre le ministre de l'Environnement, Habib Abid, et le ministre autrichien de l'Économie, de l'Énergie et du Tourisme, Wolfgang Hattmannsdorfer. La rencontre s'est déroulée dans le cadre de la visite de travail en Tunisie du responsable autrichien, accompagné d'une délégation composée de responsables gouvernementaux, d'hommes d'affaires et de représentants d'entreprises autrichiennes.

Lors de cet entretien, Habib Abid a présenté les principales politiques et programmes nationaux dans le secteur environnemental. Il a notamment évoqué les projets liés à la production d'énergie au niveau des stations d'épuration et des centres de valorisation des déchets, ainsi que les initiatives portant sur le marché du carbone et le développement des technologies environnementales. Le ministre a également présenté les principaux projets et programmes environnementaux prévus dans le cadre du Plan de développement 2026-2030.

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De son côté, Wolfgang Hattmannsdorfer a exposé les orientations de l'Autriche en matière de protection de l'environnement, en mettant l'accent sur le rôle des technologies avancées et sur la contribution du secteur privé à la transition écologique. Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer les partenariats entre les secteurs public et privé, ainsi que sur l'échange d'expertise et d'expériences entre les deux pays.

En marge de cette visite, un forum d'affaires tuniso-autrichien a été organisé afin d'identifier de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat entre les entreprises tunisiennes et autrichiennes dans le secteur environnemental.