Tunisie: Sousse - Un exercice blanc à El Kantaoui pour se préparer aux inondations

1 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Un exercice blanc de préparation aux inondations a été organisé mercredi dans la zone d'El Kantaoui, à Hammam Sousse, afin de tester les moyens d'intervention et les équipements disponibles avant le début de la saison des pluies et l'activation du Plan bleu 2026.

L'opération a notamment permis de vérifier la disponibilité des pompes à eau, du matériel de pompage ainsi que la capacité des différentes structures concernées à mobiliser rapidement leurs moyens en cas d'intempéries.

Cet exercice vise à renforcer la coordination entre les différents intervenants et à améliorer le niveau de préparation face aux situations d'urgence. L'objectif est notamment de permettre une intervention rapide et efficace en cas d'inondations, de réduire leurs impacts et de protéger les citoyens ainsi que leurs biens.

Le gouverneur de Sousse, Sofien Tanfouri, a supervisé l'exercice, en présence du directeur régional de la Protection civile et des membres de la commission régionale chargée de la prévention et de la gestion des catastrophes et de l'organisation des secours.

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