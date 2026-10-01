Tunisie: Académie des sciences sécuritaires à Enfidha - Le gouverneur de Sousse accélère le suivi des travaux

Le projet de l'Académie des sciences sécuritaires à Enfidha fait l'objet d'un suivi renforcé afin d'accélérer l'avancement des travaux et de respecter les délais de réalisation. Une séance de travail consacrée à ce chantier s'est tenue mercredi au siège du gouvernorat de Sousse, sous la présidence du gouverneur, Sofien Tanfouri.

Cette réunion a permis de faire le point sur les différents lots en cours de réalisation, ainsi que sur leurs délais de réception. À cette occasion, les entreprises chargées des travaux ont été appelées à accélérer le rythme d'exécution et à respecter les délais impartis, tout en se conformant aux spécifications techniques prévues dans les cahiers des charges.

Le gouverneur de Sousse a également souligné l'importance de renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes et d'assurer un suivi régulier sur le terrain. Il a notamment insisté sur la nécessité d'accélérer la réception des lots dont le taux d'avancement est le plus élevé.

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Ont pris part à cette séance le secrétaire général du gouvernorat, des représentants de la Direction générale de la formation, le directeur régional de l'Équipement ainsi que les entreprises chargées de l'exécution des travaux.