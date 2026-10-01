Afrique: CAN U20 2027 - La Tunisie s'incline face à l'Egypte et compromet ses chances de qualification

La sélection tunisienne de football des moins de 20 ans (U20) s'est inclinée face à son homologue égyptienne (1-2), mercredi 30 septembre 2026, à Ismaïlia, en Égypte, lors de la troisième journée des éliminatoires de la zone de l'Union nord-africaine de football (UNAF) pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN U20) 2027, prévue au Ghana.

Les Tunisiens ont été menés dès la 16e minute, sur un penalty transformé par Mohanad Elshamy, avant que Mohamed Hamad ne double la mise pour l'Égypte à la 32e minute. Anisse Saïdi a réduit l'écart pour la Tunisie à la 66e minute, sans toutefois parvenir à éviter la défaite.

Dans l'autre rencontre de la journée, le Maroc a dominé l'Algérie sur le score de 3 buts à 1, relançant ainsi la lutte pour les premières places du classement.

À l'issue de cette troisième journée, l'Égypte occupe la tête du classement avec 6 points, devant le Maroc et l'Algérie, qui comptent chacun 4 points. La Tunisie se positionne à la quatrième place avec 2 points, tandis que la Libye ferme la marche sans aucun point.

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Après deux matches nuls face à l'Algérie (1-1) et au Maroc (0-0), la sélection tunisienne devra impérativement réagir lors de son prochain rendez-vous face à la Libye, prévu le samedi 3 octobre à 14h30, heure de Tunis. Cette dernière rencontre sera déterminante pour les chances tunisiennes de qualification.

Disputés du 24 septembre au 6 octobre 2026, les éliminatoires de la zone UNAF se déroulent sous la forme d'un championnat à une seule phase. Chaque sélection dispute quatre rencontres et bénéficie d'une journée de repos. À l'issue de la compétition, les deux premières équipes du classement décrocheront leur billet pour la phase finale de la CAN U20 2027, qui se tiendra au Ghana.

Résultats et classement des éliminatoires de la CAN U20 2027

Résultats de la 3e journée - Mercredi 30 septembre

Rencontre Score Algérie - Maroc 1-3 Tunisie - Égypte 1-2

Résultats des journées précédentes

Date Rencontre Score 24 septembre Tunisie - Algérie 1-1 24 septembre Égypte - Libye 2-0 27 septembre Libye - Algérie 1-3 27 septembre Tunisie - Maroc 0-0

Classement après la 3e journée

Rang Sélection Points Matchs joués 1 Égypte 6 2 2 Maroc 4 2 3 Algérie 4 3 4 Tunisie 2 3 5 Libye 0 2

Prochaines rencontres

Date Heure (Tunis) Rencontre Samedi 3 octobre 14h30 Tunisie - Libye Samedi 3 octobre 18h00 Égypte - Maroc Mardi 6 octobre 14h00 Libye - Maroc Mardi 6 octobre 14h00 Égypte - Algérie

Les deux premières sélections du classement se qualifieront pour la phase finale de la CAN U20 2027 au Ghana.