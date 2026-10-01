Sénégal: De Singapour à Dakar, les premiers pas des JOJ

Dakar — Les Jeux olympiques de la Jeuesnse (JOJ), une compétition internationale multisports destinée aux jeunes athlètes âgés de 14 à 18 ans, résultent de la volonté du Comité international olympique (CIO) de toucher et d'attirer un maximum de jeunes en intégrant le sport à des activités éducatives et culturelles.

La création des JOJ est partie d'une initiative de l'ancien président du CIO, Jacques Rogge, dont l'idée a été approuvée unanimement par les membres du CIO en juillet 2007 à Ciudad de Guatemala. Les premiers JOJ d'été se sont déroulés à Singapour en août 2010. La vision des JOJ est d'inciter les jeunes du monde entier à pratiquer un sport, de les sensibiliser, de les encourager à adopter les valeurs de l'olympisme et de diffuser le message du mouvement olympique autour d'eux, selon le CIO. Le Sénégal va abriter l'édition 2026 des JOJ d'été à partir du 31 octobre prochain, correspondant au premier évènement olympique organisé sur le continent africain.

Les JOJ ont aussi pour mission de former et d'influencer les athlètes et les jeunes participants pour qu'ils jouent un rôle actif dans leur communauté, les Jeux olympiques de la jeunesse étant vus comme un catalyseur d'initiatives sportives, culturelles et éducatives pour les jeunes. Les JOJ ne sont pas simplement une version réduite des Jeux olympiques, note le CIO. Ils représentent plutôt une étape dans le parcours d'apprentissage des jeunes athlètes d'élite, favorisant leur développement sportif à long terme et améliorant leurs perspectives de carrière, tant dans le domaine sportif qu'au-delà.

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Les jeunes sont ainsi encouragés à profiter des JOJ pour se découvrir de nouvelles passions, approfondir leur compréhension des sujets clés, acquérir de nouvelles compétences, assumer de nouvelles responsabilités, et enfin devenir ambassadeurs du sport et des valeurs olympiques. En plus de rassembler les meilleurs jeunes athlètes pour une compétition multisport mondiale de haut niveau dans le cadre d'un festival sportif axé sur des objectifs incluant des activités culturelles et éducatives, les JOJ ambitionnent de promouvoir les échanges culturels et les valeurs olympiques, y compris la non-discrimination, le fair-play et la poursuite de l'excellence.

Les JOJ se veulent aussi un catalyseur d'innovation et un incubateur pour de nouveaux concepts à travers le test et la validation de nouveaux sports et formats, d'initiatives éducatives ou d'initiatives et technologies axées sur une durabilité accrue de l'événement, indique le CIO. Ils se distinguent donc des Jeux olympiques classiques par leur volonté de faire du sport un vecteur d'éducation, de culture et de transmission.

Cette ambition du CIO se traduit notamment par la Dakar 2026 Learning Academy, un programme destiné à former plus de 400 jeunes professionnels aux différents métiers liés à l'organisation d'événements sportifs. Les JOJ Dakar 2026 veulent laisser, de cette manière, un héritage durable, notamment en matière de participation des jeunes et de développement des compétences en Afrique. Dans cette perspective, des centaines de jeunes ont bénéficié d'un programme consacré à des domaines tels que l'organisation d'événements, la logistique, la technologie, l'accréditation et la gestion des sites.

Il s'y ajoute le recrutement de volontaires. Des jeunes issus de plus de 30 pays, principalement africains, doivent participer à l'organisation des JOJ Dakar 2026. Dakar 2026 doit aussi marquer une première avec la participation d'une équipe de jeunes réfugiés, selon le CIO. Le dispositif, inspiré de l'équipe olympique des réfugiés créée pour les Jeux de Rio en 2016, permettra à de jeunes athlètes réfugiés identifiés en Afrique de l'est de participer aux JOJ, tout en bénéficiant d'un accompagnement dans les domaines de l'éducation et du bien-être.

L'ambition est donc de faire des JOJ 2026 une expérience dont les effets se prolongent auprès des jeunes, des volontaires et des communautés africaines après la fin des Jeux. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) se divisent en éditions d'été et d'hiver.

Les éditions des JOJ d'été

2010 Singapour (14-26 août)

2014 Nankin - Chine (16-28 août)

2018 Buenos Aires - Argentine (6-18 octobre)

2026 Dakar Sénégal (31 octobre-13 novembre)