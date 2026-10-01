Sénégal: La ville de Thiès finance 116 groupements de femmes

Thiès — Cinq cent quatre-vingt femmes issues de 116 groupements ont obtenu des financements de 100.000 francs CFA pour chaque bénéficiaire, dans le cadre d'un programme d'appui officiellement lancé mercredi par la ville de Thiès, a indiqué l'édile de la capitale du rail.

"Cette semaine 116 groupements de femmes ont reçu leur financement", soit 580 femmes, a déclaré Babacar Diop, en présidant la cérémonie officielle de lancement dudit programme, mercredi, à l'hôtel de ville de Thiès. Il a signalé que ce nouveau programme de financement est mis en oeuvre en collaboration avec l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit (U-IMCEC). Selon le maire, l'objectif de ce programme doté d'une enveloppe de 300 millions de FCFA, est de financer 3.000 femmes.

"Notre ambition, l'année prochaine, est de mobiliser 1 milliard [FCFA] pour soutenir les femmes de Thiès, afin que ces dernières montrent aux autres femmes du Sénégal la route du succès, la route de la victoire, la route de la prospérité", a dit M. Diop. Dans le cadre de ce projet nouvellement lancé, "300 millions de francs seront octroyés aux femmes", à des taux d'intérêt faibles, a indiqué le directeur général de l'U-IMCEC, Ousmane Thiongane. "Quand on finance les femmes, il faut baisser les taux d'intérêt, pour leur permettre de mener à bien leurs activités", a-t-il commenté.

Les financements d'un montant de 100.000 FCFA par femme, ciblent surtout des femmes qui s'activent dans le petit commerce, dont des personnes vivant avec un handicap, et qui souvent ne peuvent pas obtenir un prêt, faute de garantie. Ce que la mairie leur assure dans le cadre de ce programme. Le maire a, par ailleurs, évoqué d'autres actions menées par la ville au profit de ses citoyens, dans le cadre du concept "Ville solidaire" et "Ville pour tous".

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Il a annoncé la commande de "5.000 gilets et 5.000 GPS, pour équiper les conducteurs les jeunes conducteurs de Jakarta à Thiès". "Nous avons signé une convention avec la couverture sanitaire universelle à Dakar, qui nous a permis aujourd'hui de prendre en charge plus de 5.000 familles aujourd'hui, qui sont détentrices d'une carte SU qui leur permet de se soigner à travers les structures sanitaires de la ville de Thiès", a-t-il ajouté.

Les familles bénéficiaires ne participent qu'à hauteur de 1000 francs CFA, la ville de Thiès prenant en charge le reste.