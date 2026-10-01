Sénégal: Intelligence artificielle - Pape Samba Kane plaide pour une approche entre 'enthousiasme' et 'défiance'

Dakar — Le journaliste et écrivain Pape Samba Kane a appelé à une utilisation prudente et critique de l'Intelligence artificielle (IA), invitant les journalistes, intellectuels et créateurs africains à ne céder ni à "l'enthousiasme excessif" ni à "la défiance excessive" face à cette technologie.

Il intervenait, mercredi, lors d'une rencontre organisée par le Goethe-Institut Sénégal, dans le cadre de son cycle "Au coeur de la littérature", autour de son ouvrage intitulé "L'Intelligence artificielle : défis et défiances en Afrique". La rencontre, consacrée aux opportunités, aux défis et à l'impact de l'IA sur les sociétés africaines, s'est tenue à l'auditorium des nouveaux locaux du Goethe-Institut Sénégal. Pape Samba Kane a expliqué avoir adopté une démarche "originale" pour son ouvrage, en choisissant de dialoguer directement avec Gemini, un modèle d'intelligence artificielle générative, plutôt que de se contenter d'utiliser l'outil pour l'assister dans son écriture.

"Qui mieux qu'elle-même ?", a-t-il expliqué, estimant que cette expérience lui permettait de mieux comprendre les capacités, mais également les limites de cette technologie. Il a notamment insisté sur la nécessité, pour les journalistes utilisant l'IA dans leur travail, de le signaler et d'éviter tout usage abusif. Selon lui, l'intelligence artificielle constitue un puissant outil d'accélération de la production intellectuelle et créative, mais ne saurait se substituer à l'humain.

Évoquant une expérience d'écriture menée avec l'IA, il a estimé que la machine avait réalisé environ 85 % du travail, soulignant ainsi sa capacité à produire rapidement d'importants volumes de contenu. Il a toutefois relevé que l'être humain conserve des facultés essentielles, notamment "la sensibilité", "l'empathie" et "la créativité", qui jouent un rôle déterminant dans la création artistique. "On peut utiliser l'IA pour aller plus vite, plus loin, sans nous déshumaniser", a-t-il soutenu.

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L'Afrique face aux biais algorithmiques

Le journaliste a également évoqué la question des biais culturels et géographiques contenus dans les systèmes d'intelligence artificielle. Il a raconté qu'en lui demandant de retracer l'histoire de l'IA, son interlocuteur numérique avait proposé un récit dans lequel l'Afrique était pratiquement absente. Après l'avoir interpellé, l'outil aurait reconnu être alimenté par des données largement occidentales. Pour Pape Samba Kane, cette expérience pose la question de la représentation des savoirs africains dans les systèmes d'IA et du risque d'une nouvelle fracture entre populations maîtrisant ces technologies et celles qui en sont exclues.

Il estime toutefois que les sociétés africaines doivent également interroger leur propre rapport aux savoirs occidentaux, largement présents dans leur formation intellectuelle et culturelle.

La littérature au coeur du débat

La place de l'IA dans la littérature demeure, selon lui, particulièrement problématique. Pape Samba Kane s'est interrogé sur la capacité d'un texte produit par une machine à susciter la même émotion qu'une oeuvre écrite par un être humain, le lecteur connaissant l'origine du texte. Pour lui, cette interrogation renvoie au rapport entre littérature, expérience humaine et émotion, et ne peut encore faire l'objet d'une réponse définitive.

Il a également évoqué les bouleversements possibles dans la musique, le journalisme et les autres secteurs créatifs, tout en rappelant que les précédentes innovations technologiques avaient, elles aussi, suscité des inquiétudes avant d'être progressivement intégrées aux pratiques artistiques. L'auteur a enfin invité les créateurs africains à ne pas refuser le changement, tout en conservant une distance critique vis-à-vis des outils d'IA.

"Il est dangereux de refuser d'affronter cet outil", a-t-il estimé, appelant à apprendre à le maîtriser sans lui abandonner la capacité de décider, de créer et de penser.