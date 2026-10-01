Sénégal: Un projet de plus de 65 milliards CFA pour renforcer la prise en charge des malades du cancer

Dakar — Un projet de renforcement de la lutte contre le cancer, dont le financement est évalué à plus de 65 milliards de francs CFA, soit 100 millions d'euros, est en cours d'élaboration sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Action sociale, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), a-t-on appris du chef de la division de la lutte contre les maladies non transmissibles (DLMT), Malick Anne.

"C'est un projet qui va venir renforcer et changer le visage de la lutte contre le cancer au Sénégal", a-t-il déclaré lors de la cérémonie officielle de clôture de la campagne "Septembre en Or", à laquelle il prenait part, mercredi, à Dakar. Cette campagne, consacrée à la sensibilisation et à la mobilisation contre les cancers pédiatriques, portait sur le thème "Cap sur la guérison : stratégies, espoir et mobilisation continue".

Le docteur Anne a souligné l'urgence de "renforcer le dépistage précoce du cancer pédiatrique", relevant que de "nombreux enfants décèdent sans même avoir pu accéder à une structure hospitalière". Il a également insisté sur la nécessité d'améliorer l'accès aux médicaments anticancéreux, tout en signalant que le ministère de la Santé travaille à l'adhésion du Sénégal à la plateforme mondiale d'accès aux médicaments, en collaboration avec l'hôpital Dalal Jamm, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Malick Anne a par ailleurs fait état de la mise en place, par le ministère, d'un fonds destiné à accompagner les personnes souffrant de maladies chroniques et confrontées à des difficultés financières. Ce mécanisme, initié par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, vise à soutenir les malades en situation de détresse et pourrait contribuer au financement de leur prise en charge, a-t-il expliqué. Malick Anne a salué, dans ce contexte, l'engagement des associations de patients et des organisations de solidarité, estimant que leur intervention constitue un complément indispensable à l'action des pouvoirs publics.

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"Nous avons besoin d'associations fortes, parce que ce travail que vous êtes en train de faire, le ministère ne peut pas le faire seul", a-t-il souligné, félicitant l'association "Yaayu Tidiane" et ses partenaires pour leur mobilisation en faveur des enfants atteints de cancer.

Il a également rendu hommage au personnel de santé, notamment aux médecins, infirmiers et infirmières de l'unité d'oncologie pédiatrique, transférée de l'hôpital Aristide Le Dantec à l'hôpital Dalal Jamm, pour leur engagement auprès des enfants malades et de leurs familles.

Le chef de la division de la lutte contre les maladies non transmissibles a assuré que le ministère est "conscient des difficultés rencontrées" par les parents et les enfants confrontés au cancer, et entend poursuivre les efforts visant à améliorer leur prise en charge au Sénégal.