Sénégal: Cancer pédiatrique - Une association plaide pour la gratuité des soins et la construction d'un centre spécialisé

Dakar — La présidente de l'association "Yaayu Tidiane", Dieynaba Kane Wane, milite pour la gratuité des soins et des médicaments essentiels contre les cancers pédiatriques et la création d'un Centre national d'oncologie pédiatrique au Sénégal.

"Le cancer de l'enfant ne peut pas et ne doit plus dépendre uniquement de la charité ou de la chance", a déclaré Mme Wane, à l'occasion de la cérémonie officielle de clôture de la campagne "Septembre en Or", mercredi, à Dakar. Cette campagne avait porté sur le thème "Cap sur la guérison : stratégies, espoir et mobilisation continue". Intervenant lors de cette cérémonie, Dieynaba Kane Wane a appelé les autorités sanitaires à garantir la "disponibilité continue et la gratuité des traitements anticancéreux pour tous les enfants".

Elle estime que la prise en charge du cancer de l'enfant ne devrait plus dépendre uniquement de la solidarité ou des moyens financiers des familles. Elle a notamment déploré les interruptions de chimiothérapie liées aux ruptures de médicaments et aux difficultés des familles démunies à honorer les ordonnances médicales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mme Wane a également insisté sur la nécessité d'améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants, à travers des espaces sécurisés, adaptés et dotés d'infrastructures favorisant leur éveil et leur épanouissement, tout en prévoyant des lieux de repos dignes pour les mères accompagnantes. La présidente de l'association "Yaayu Tidiane" a, par ailleurs, plaidé pour la création d'un Centre national d'oncologie pédiatrique regroupant les services de dépistage, d'imagerie médicale, de chirurgie spécialisée, de greffe et d'accompagnement psychosocial.

Elle a rappelé que, grâce à la mobilisation des donateurs, des bénévoles et des entreprises partenaires, son association a contribué au financement de forfaits annuels, d'hospitalisations et d'examens médicaux coûteux, notamment des IRM, des scanners et des actes chirurgicaux, au bénéfice de plus d'une centaine d'enfants issus de familles démunies.

La campagne "Septembre en Or" a été marquée par des actions de sensibilisation et de mobilisation en faveur des enfants atteints de cancer, avec l'implication de partenaires institutionnels, de professionnels de santé, d'entreprises et de bénévoles.