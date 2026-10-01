Ile Maurice: Interception de 12 kilos de cannabis dissimulés dans une table basse

Une importante quantité de cannabis, estimée à 12 kilos, a été interceptée par les éléments de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) lors du contrôle d'un colis arrivé à Maurice en provenance de Los Angeles, aux États-Unis. La drogue avait été soigneusement dissimulée dans une table basse.

L'opération a été menée le 18 septembre, vers 10 h 55, par une équipe de l'ADSU de Poudre-d'Or. Les policiers étaient accompagnés d'un officier de la douane lors de l'intervention effectuée dans les locaux de FedEx Express, à Pailles. Selon les informations disponibles, le colis avait été acheminé à Maurice sur le vol EK 703, en provenance de Los Angeles. Lors de son inspection, les officiers ont découvert une table basse à l'intérieur de laquelle avaient été dissimulés 20 paquets de couleur noire, tous thermoscellés.

Une vérification plus poussée du contenu de ces paquets a permis de découvrir une certaine quantité de cannabis compressé. Le poids total de la drogue saisie a été établi à environ 12 kilos. À la suite de cette découverte, les enquêteurs ont décidé de mettre en place une opération de livraison contrôlée dans le but d'identifier la ou les personnes qui devaient prendre possession du colis. L'opération s'est toutefois prolongée sans résultat. Au 28 septembre, soit dix jours après la découverte de la drogue, personne ne s'était présenté pour récupérer le colis. La livraison contrôlée a donc été interrompue.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer notamment l'origine exacte de cette cargaison, son destinataire ainsi que les personnes impliquées dans son acheminement vers Maurice.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres