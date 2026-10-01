Ile Maurice: Un collégien de 17 ans hospitalisé après avoir consommé un «gummy» suspect

1 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum, Nishka Mohitram et Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Un collégien de 17 ans a été hospitalisé après avoir consommé un bonbon gélifié suspect qui lui aurait été offert par un inconnu à La Tour-Koenig. L'incident, qui remonte au 16 septembre, a conduit la police à ouvrir une enquête afin de retrouver l'individu à l'origine de cette distribution.

Ce jour-là, l'adolescent, élève en Grade 10, a quitté son établissement scolaire et marchait en compagnie de trois camarades sur La-Tour-Koenig Road. Arrivé à proximité du Centre Nelson Mandela, le groupe a été approché par un inconnu qui avait en sa possession des «gummies» rouges. L'homme aurait proposé l'une de ces friandises au collégien. Par curiosité, celui-ci l'a acceptée et consommée. Ses trois camarades, tous plus jeunes, n'en ont toutefois pas reçu, l'individu ayant refusé de leur en donner.

Ce n'est que plus tard, après son retour à la maison, que les premiers symptômes sont apparus. L'adolescent a commencé à être somnolent. Son état s'est ensuite détérioré avec l'apparition de palpitations et de vomissements. Inquiet, son père l'a conduit à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, où il a été pris en charge par le personnel médical. Son état a par la suite été jugé stable.

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L'affaire a également été rapportée à la police de La Tour-Koenig, qui a ouvert une enquête pour tenter d'identifier et de retrouver l'homme ayant remis le bonbon au jeune. Les analyses du FSL ont pu déterminer la nature exacte de la substance contenue dans le bonbon gélifié et confirmer les soupçons des enquêteurs, à savoir que le bonbon contenait du tétrahydrocannabinol, principal composé psychoactif présent dans la plante de cannabis et responsable de l'effet d'euphorie, d'intoxication, voire de la sensation de planer après consommation.

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