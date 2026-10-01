Ile Maurice: Un détenu met le feu à un meuble dans sa cellule

1 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Dans l'après-midi du mardi 29 septembre à l'Eastern High Security Prison, à Melrose, un début d'incendie a été signalé dans une cellule de l'unité Alamanda, nécessitant l'intervention rapide des officiers de la prison.

Il était environ 17 h 35 lorsqu'un Lead Prison Officer en service dans cette unité, a entendu plusieurs détenus crier depuis leurs cellules. L'officier a constaté que de la fumée s'échappait d'une cellule occupée par un détenu de 32 ans. Ce dernier a aussitôt été évacué et conduit à l'unité médicale de l'établissement pénitentiaire pour les vérifications nécessaires. Il n'a toutefois subi aucune blessure lors de l'incident

Une inspection de la cellule a par la suite permis de constater qu'un bureau en bois avait été brûlé. Le feu a pu être maîtrisé par l'officier avant qu'il ne se propage.

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Une fouille de la cellule a également été effectuée à la suite de cet incident. Un «power bank» y a été découvert et saisi. Le mobilier endommagé appartient au gouvernement mauricien. La valeur des dégâts occasionnés n'avait pas encore été estimée au moment où l'incident a été rapporté. Les circonstances entourant ce début d'incendie devront être établies.

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