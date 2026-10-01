Ile Maurice: Champ-fleuri aux couleurs Mauriciennes

L'Island Padel Cup ne sera pas le seul rendez-vous des Mauriciens cette semaine à Saint-Denis. Le P500 de Champ-Fleuri, disputé du 2 au 4 octobre, accueillera lui aussi un important contingent venu de Maurice. Qualifications vendredi soir pour les hommes, entrée dans le tableau principal samedi pour trois paires féminines : les occasions de croiser les raquettes vont se multiplier dans l'enceinte réunionnaise.

Champ-Fleuri commence sérieusement à prendre des couleurs mauriciennes. Ce jeudi matin (1eᣴ octobre), l'ensemble de Team Mauritius s'est retrouvé sur les terrains pour une séance destinée à se familiariser avec les conditions de jeu et à effectuer les derniers ajustements avant l'entrée en compétition.

Les premières impressions sont positives. Mathieu Vallet et Laura Koenig, les deux capitaines mauriciens, se montrent satisfaits de cette première découverte des installations de Champ-Fleuri, même si un élément s'est rapidement invité dans les discussions : la chaleur.

«Cette séance nous a permis de prendre nos marques sur les terrains et de nous habituer aux conditions ici à La Réunion. Les sensations sont bonnes. Il fait toutefois très chaud, même le matin, et c'est un élément qu'il faudra prendre en compte», explique Mathieu Vallet.

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Même constat chez Laura Koenig : «Nous sommes satisfaits de cette première séance avec toute l'équipe. C'était important de pouvoir jouer ici, de découvrir les terrains et de prendre nos marques avant les matches. La chaleur se fait vraiment sentir, mais le groupe est bien.»

Un paramètre supplémentaire à gérer dans un programme déjà bien rempli. Car parallèlement à l'Island Padel Cup, plusieurs joueurs du circuit mauricien ont également inscrit le P500 de Champ-Fleuri au programme de leur séjour.

Même lieu, mais autre formule. Ici, chacun retrouve sa paire et avance pour son propre compte dans un tournoi où se croiseront notamment Mauriciens, Réunionnais et Malgaches.

Deux victoires à aller chercher vendredi

Chez les hommes, le chemin vers le tableau principal commencera vendredi soir par les qualifications. Et la formule ne laissera guère de temps pour souffler : deux victoires seront nécessaires pour poursuivre l'aventure samedi.

Mathieu Vallet et Amaury de Beer ouvriront leur parcours à 18 heures face à Marc Tranchard et Corentin Ohlmann. En cas de succès, un second match les attendra dès 19 heures contre Franck Gerard et Anthony Thiam Tam.

Même scénario pour Olivier Couacaud et Jake Lam Hau Ching. Après leur premier rendez-vous à 18 heures, ils pourraient retrouver Alexandre Durandeau et Ludovic Laï-Kon pour une place dans le tableau principal.

Ryan Wong sera pour sa part associé à Aaron Sanchez Romero. Les deux hommes commenceront face à Romain et Jérémy Potier, avec là encore un deuxième obstacle à franchir dans la soirée en cas de victoire.

Le tirage a également réservé une affiche aux airs de Mauritius Padel League. Simon Koenig et Nicolas Legros tomberont directement sur Florian Manson, associé à David Payet. Manson ne fait pas partie des 14 sélectionnés pour l'Island Padel Cup, mais rejoint à son tour le contingent mauricien pour ce P500.

La présence venue de Maurice ne s'arrête d'ailleurs pas aux internationaux. Thierry Park et Jean-Christophe Schaffo, Tom et Max Schaffo ainsi que Christian Bezandry et Pascal Hoffmann tenteront eux aussi de sortir des qualifications.

Vendredi soir s'annonce donc intense : deux rencontres potentiellement concentrées en quelques heures et très peu de temps pour rectifier le tir en cas de départ hésitant.

Trois paires chez les dames

La configuration est différente chez les femmes. Pas de qualifications pour les trois associations mauriciennes engagées : six des sept joueuses de Team Mauritius seront présentes dans le tableau principal samedi matin. Alice Danjoux et Laura Koenig ouvriront leur tournoi à 8 heures face à Fanny Grondin et Joëlle Thien Kin Sien. En cas de victoire, Laura Gamblin et Céliane Sans, têtes de série n°3, les attendront dès le tour suivant.

À la même heure, une association particulièrement rodée retrouvera le terrain : les jumelles Cécile Park et Céline Desvaux de Marigny. Cécile, droitière, et Céline, gauchère, seront opposées à Allison Costa et Vanessa Cabon. Si elles franchissent ce premier obstacle, Élodie Naegellen et Charline Braidy, têtes de série n°5, se dresseront ensuite sur leur route.

Enfin, les deux premières joueuses du classement mauricien, Magaly Schaffo et Marine Giraud, apparaissent comme têtes de série n°8. Leur entrée est prévue à 9 heures face aux gagnantes du duel entre Stéphanie Chan Hin Chun-Caroline Baret et Fitia Rakotondramboa-Julia Razafimahatratra.

Du beau monde dans le grand tableau

Pour les hommes, franchir les qualifications ne constituera évidemment qu'une première étape. Plusieurs joueurs bien connus du padel réunionnais sont déjà installés dans le tableau principal.

Romain Gutstein et Giovanni Romeo forment notamment la tête de série n°2. Hugo Marcille et Martin Roos sont n°3, Alexandre Lallemand et Lucas Landais n°4, tandis que Pierre Guiraud et Ronan Bruandet occupent la cinquième position parmi les têtes de série.

Autant d'adversaires susceptibles de se retrouver sur la route des Mauriciens si ceux-ci négocient avec succès leur vendredi soir.

Ce P500 ajoutera ainsi un autre enjeu sportif à un séjour déjà rythmé par l'Island Padel Cup. Certains retrouveront leurs partenaires habituels, d'autres évolueront dans des associations différentes, tandis que plusieurs adversaires croisés sous les couleurs de leur sélection pourront réapparaître de l'autre côté du filet.

Deux compétitions, deux formats, mais une même enceinte : Champ-Fleuri. Vendredi soir, les hommes devront d'abord gagner leur place. Samedi matin, les Mauriciennes seront déjà dans le grand tableau. Et pendant tout le week-end, le padel mauricien devrait être particulièrement visible à Saint-Denis.