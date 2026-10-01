Ethiopie: Tigré - L'éparque d'Adigrat tire la sonnette d'alarme : « Nous sommes totalement isolés, l'accès humanitaire est urgent »

Adigrat — « Il est extrêmement urgent de faciliter l'accès humanitaire, le dialogue pour la paix et toute forme d'échange. Nous sommes totalement isolés, les moyens de communication sont bloqués et nous n'avons aucun contact avec qui que ce soit ». C'est ce que rapporte à l'Agence Fides l'éparque d'Adigrat, Tesfaselassie Medhin, dans un bref message envoyé avec le soutien de l'Unicef, qui continue à soutenir l'Église et, dans la mesure du possible, à garantir un minimum de liaison avec le monde extérieur.

« Toutes les communications sont interrompues ; notre Église, nos missions, les religieux et le clergé local restent à leur poste, comme toujours », affirme l'éparque. « Nous serons aux côtés de la population, en lui apportant une aide concrète ou simplement par notre présence, grâce à laquelle nous poursuivons la mission d'incarnation de l'Église ».

Medhin décrit une situation de plus en plus difficile : « Même les banques sont fermées. Nous ne savons pas avec certitude comment nos séminaires et nos écoles pourront continuer à fonctionner, mais nous avons l'intention de persévérer. Nous n'avons aucune idée de la manière dont nous allons gérer l'approvisionnement. Seul Dieu le sait ; nous faisons confiance à la Divine Providence ».

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Entre-temps, la situation dans la région nord de l'Éthiopie continue de se détériorer (voir Fides 30/9/2026). À l'issue de l'audience générale d'hier, mercredi 30 septembre, le pape Léon XIV a exprimé sa « profonde inquiétude » face à la reprise des hostilités dans le Tigré, lançant un appel à toutes les parties.

« Je lance un appel pressant à toutes les parties pour qu'elles choisissent la voie du dialogue », a déclaré le pape. « Le conflit armé ne résout jamais les problèmes, mais ne fait que les aggraver, laissant derrière lui un sillage de mort, de destruction et de ressentiment. Seul un engagement sincère peut jeter les bases d'une paix durable ».

Léon XIV a également souhaité « que la communauté internationale apporte sa contribution généreuse et rapide, afin de garantir que toute l'aide humanitaire parvienne à ceux qui en ont besoin ».