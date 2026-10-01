Sénégal: Rentrée solidaire 2026 - Endeavour accompagne 333 élèves et étudiants

La Fondation Endeavour renforce son soutien à l'éducation au Sénégal à travers des bourses, des fournitures scolaires et des stages professionnels.

La rentrée scolaire constitue un nouveau départ pour 333 élèves et étudiants accompagnés cette année par la Fondation Endeavour au Sénégal. À travers trois programmes, l'organisation apporte un soutien allant de l'aide à la scolarité à l'insertion professionnelle. Les bénéficiaires sont notamment issus de Dakar et de la région de Kédougou, où se trouve le complexe minier de Sabodala-Massawa.

Devenue un rendez-vous annuel, la « Rentrée Solidaire » mobilise les collaborateurs du Groupe Endeavour, les communautés locales et les partenaires autour de l'éducation, considérée comme un levier de développement et d'égalité des chances.

Lors de la cérémonie organisée à Dakar, Aziz Sy, vice-président Affaires publiques pour le Sénégal, la Guinée et le Mali d'Endeavour Mining, a insisté sur l'importance de donner aux jeunes les moyens de valoriser leur potentiel. « Le talent ne manque pas dans nos communautés, et chaque jeune que nous accompagnons porte en lui un potentiel immense », a-t-il déclaré.

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254 enfants récompensés

Le programme « Pépites d'Or » récompense les enfants de collaborateurs ayant obtenu un diplôme. En 2026, 254 enfants ont été distingués à Dakar et au niveau du complexe de Sabodala-Massawa. Ils bénéficient notamment d'un accompagnement scolaire et de fournitures.

La Fondation intervient également dans la prévention du décrochage scolaire avec le programme « Jeunes en Scolarité ». 77 jeunes issus des communautés riveraines des sites et projets d'Endeavour bénéficient, cette année, de ce dispositif. À Makhana, Bintou Keita, élève en classe de 4e, bénéficie notamment d'une bourse de scolarité.

Deux étudiants bénéficiaires

Enfin, le programme « Élites de demain » accompagne les étudiants à fort potentiel issus des communautés hôtes. Il associe bourses universitaires et stages au sein des opérations et du bureau régional du Groupe. Deux étudiants sénégalais en bénéficient en 2026. À travers ces trois dispositifs, la Fondation Endeavour entend agir sur plusieurs étapes du parcours des jeunes : maintien à l'école, poursuite des études et acquisition d'une première expérience professionnelle.

Créée en 2021, la Fondation intervient dans plusieurs domaines, dont l'éducation, la santé, l'accès à l'eau et à l'électricité et le développement socio-économique des communautés au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Sénégal.