Sénégal: Lutte contre le cancer - Un projet de plus de 65 milliards de FCFA en cours d'élaboration

Un projet destiné à renforcer la lutte contre le cancer au Sénégal, d'un financement estimé à plus de 65 milliards de francs CFA (100 millions d'euros), est en cours d'élaboration sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Action sociale, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), a annoncé le chef de la Division de la lutte contre les maladies non transmissibles (DLMT), Malick Anne.

« C'est un projet qui va venir renforcer et changer le visage de la lutte contre le cancer au Sénégal », a déclaré le responsable repris par l'APS, mercredi à Dakar, lors de la cérémonie officielle de clôture de la campagne « Septembre en Or », consacrée à la sensibilisation et à la mobilisation contre les cancers pédiatriques.

Placée sous le thème « Cap sur la guérison : stratégies, espoir et mobilisation continue », cette campagne a mis l'accent sur les défis liés à la prise en charge des enfants atteints de cancer.

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Malick Anne a insisté sur l'urgence de renforcer le dépistage précoce des cancers pédiatriques. Selon lui, « de nombreux enfants décèdent sans même avoir pu accéder à une structure hospitalière », ce qui souligne la nécessité d'améliorer le diagnostic et l'orientation des patients.

Le responsable a également plaidé pour un meilleur accès aux médicaments anticancéreux. Dans ce cadre, le ministère de la Santé travaille à l'adhésion du Sénégal à une plateforme mondiale d'accès aux médicaments, en collaboration avec l'hôpital Dalal Jamm, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le ministère travaille, par ailleurs, à la mise en place d'un fonds destiné à accompagner les personnes souffrant de maladies chroniques et confrontées à des difficultés financières. Initié par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, ce mécanisme devrait contribuer à soutenir les patients en situation de détresse et à faciliter le financement de leur prise en charge.

Le chef de la DLMT a salué le rôle joué par les associations de patients et les organisations de solidarité dans l'accompagnement des malades et de leurs familles. Il a estimé que leur intervention constitue un complément nécessaire à l'action des pouvoirs publics.

« Nous avons besoin d'associations fortes, parce que ce travail que vous êtes en train de faire, le ministère ne peut pas le faire seul », a-t-il déclaré, en saluant notamment l'engagement de l'association « Yaayu Tidiane » et de ses partenaires en faveur des enfants atteints de cancer.