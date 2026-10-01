Afrique de l'Ouest: Basketball - La BAL et Petrosen inaugurent le terrain rénové de l'UGB

La Basketball Africa League (BAL), en partenariat avec Petrosen, a inauguré mercredi 30 septembre le terrain de basketball rénové de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. Première infrastructure livrée dans le cadre d'un programme portant sur six terrains au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Nigeria, cette initiative vise à offrir aux jeunes des espaces sportifs de qualité et à renforcer l'impact communautaire du sport.

Le terrain de basketball de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a officiellement été remis en service mercredi, à la faveur d'un partenariat entre la Basketball Africa League (BAL) et Petrosen. La cérémonie marque le lancement d'un programme de rénovation d'infrastructures sportives de proximité dans plusieurs pays africains.

Pour le président de la BAL, Amadou Gallo Fall, le choix de Saint-Louis pour inaugurer ce programme est particulièrement significatif. « Nous sommes très heureux que cette inauguration commence ici, dans la ville de Saint-Louis », a-t-il déclaré, rappelant le caractère historique de la ville et son importance dans l'avenir énergétique du Sénégal.

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Selon lui, l'objectif du partenariat ne se limite pas à la pratique du basketball. Il s'agit également de rapprocher les jeunes d'infrastructures sécurisées et de contribuer au développement des communautés. « Nous sommes plus qu'une simple ligue de basket pour organiser un championnat professionnel. Ce genre de partenariat nous permet de contribuer au développement holistique de nos communautés », a-t-il souligné.

Le directeur général de Petrosn Holding SA, Thierno Seydou Ly, a rappelé l'engagement de l'entreprise dans plusieurs projets à Saint-Louis, notamment dans les secteurs pétrolier et gazier, mais aussi à travers la construction d'un centre de contrôle technique destiné à contribuer à la sécurité routière.

Il a insisté sur l'importance de la jeunesse dans la stratégie de développement de Petrosen. « La première ressource dont dispose un pays, ce sont ses jeunes », a-t-il affirmé, estimant que la promotion du sport et de l'excellence constitue un moyen de créer de nouvelles opportunités.

Du côté de l'UGB, le directeur de l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport, le professeur Hassane Diakhaté, a salué une rénovation qui répond à un besoin concret. La salle multisport est utilisée pour les activités pédagogiques, mais également par les ligues de basketball, de handball et de volleyball de Saint-Louis. « On était arrivé à un moment où l'infrastructure était presque obsolète et dans un état délabré », a-t-il expliqué, soulignant que l'intervention de la BAL et de Petrosen a permis notamment d'améliorer le terrain, l'éclairage et les équipements électroniques.

La nouvelle infrastructure vient ainsi renforcer les équipements sportifs de l'UGB, qui dispose également d'une piscine olympique et d'une salle de gym. Pour les partenaires, cette réalisation traduit la volonté de faire du sport un levier d'épanouissement, d'apprentissage et d'opportunités pour la jeunesse.