Sénégal: Ligue pro - Génération Foot, très loin d'être prête

Reprise tardive et effectif très jeune, sans cesse renouvelé : à quelques jours du début du championnat, l'entraîneur des Grenats de Deni Biram Ndao, Pape Boubacar Gadiaga, estime que son équipe est loin d'être à 100 %.

« Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans notre jeu, car nos exigences sont élevées: nous devons courir davantage, conserver le ballon, commettre moins de fautes techniques et être moins fatigués que l'adversaire », avait-il réagi après la lourde défaite contre Guédiawaye (0-3) en présaison. Serein, il rappelle que le groupe est en phase d'apprentissage. « Il reste encore du travail à accomplir et des étapes à franchir », reconnaît-il. Il avance deux explications : la reprise tardive des entraînements et le renouvellement constant de l'effectif, avec la montée de pépites en équipe A. Physiquement, seuls quelques joueurs peuvent tenir 80 à 90 minutes à haute intensité.

« Nos débuts de saison sont souvent difficiles parce que nous disposons d'un effectif très jeune, constamment renouvelé, et nous n'avons jamais les huit semaines de préparation nécessaires pour être à 80 % du rythme dès le départ », insiste-t-il. Le club ne compte que trois à quatre semaines de travail. Lorsque la préparation déborde sur les premiers matchs officiels, prévient-il, l'équipe perd des points sur des détails et la confiance s'effiloche. Il promet pourtant un groupe meilleur d'ici deux semaines, le temps de corriger les lacunes.

Sur le podium puis 4e lors des deux dernières saisons, Génération Foot, qui recevra l'As Pikine en ouverture, ne sera pas en reste dans la course au titre. Mais son entraîneur n'en fait pas une obsession. « Au Sénégal, toutes les équipes pensent au titre, car le championnat manque parfois de logique et le dernier peut battre le premier chez lui avec la manière », constate-t-il. La priorité reste la formation des jeunes et une bonne figuration en coupes nationales, avec l'espoir de voir les jeunes promus prendre leurs responsabilités après le départ de véritables leaders.

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