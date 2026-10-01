Sénégal: Ligue pro - Génération Foot, très loin d'être prête

1 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mohamed Diene

Reprise tardive et effectif très jeune, sans cesse renouvelé : à quelques jours du début du championnat, l'entraîneur des Grenats de Deni Biram Ndao, Pape Boubacar Gadiaga, estime que son équipe est loin d'être à 100 %.

« Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans notre jeu, car nos exigences sont élevées: nous devons courir davantage, conserver le ballon, commettre moins de fautes techniques et être moins fatigués que l'adversaire », avait-il réagi après la lourde défaite contre Guédiawaye (0-3) en présaison. Serein, il rappelle que le groupe est en phase d'apprentissage. « Il reste encore du travail à accomplir et des étapes à franchir », reconnaît-il. Il avance deux explications : la reprise tardive des entraînements et le renouvellement constant de l'effectif, avec la montée de pépites en équipe A. Physiquement, seuls quelques joueurs peuvent tenir 80 à 90 minutes à haute intensité.

« Nos débuts de saison sont souvent difficiles parce que nous disposons d'un effectif très jeune, constamment renouvelé, et nous n'avons jamais les huit semaines de préparation nécessaires pour être à 80 % du rythme dès le départ », insiste-t-il. Le club ne compte que trois à quatre semaines de travail. Lorsque la préparation déborde sur les premiers matchs officiels, prévient-il, l'équipe perd des points sur des détails et la confiance s'effiloche. Il promet pourtant un groupe meilleur d'ici deux semaines, le temps de corriger les lacunes.

Sur le podium puis 4e lors des deux dernières saisons, Génération Foot, qui recevra l'As Pikine en ouverture, ne sera pas en reste dans la course au titre. Mais son entraîneur n'en fait pas une obsession. « Au Sénégal, toutes les équipes pensent au titre, car le championnat manque parfois de logique et le dernier peut battre le premier chez lui avec la manière », constate-t-il. La priorité reste la formation des jeunes et une bonne figuration en coupes nationales, avec l'espoir de voir les jeunes promus prendre leurs responsabilités après le départ de véritables leaders.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.