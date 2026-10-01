Congo-Brazzaville: Académie militaire Marien-Ngouabi - Le 6e cours d'état-major interarmées a pris fin

Organisé par le commandement des écoles des Forces armées congolaises (FAC), le 6e cours d'état-major interarmées (DEMIA 6), préparatoire à l'obtention du diplôme d'état-major, lancé le 10 avril dernier, a été clôturé le 30 septembre dans la salle d'amphithéâtre de l'Académie militaire Marien-Ngouabi de Brazzaville. Tous les trente-cinq officiers ayant accompli l'intégralité du cursus ont été congratulés.

La formation a eu comme objectifs, entre autres, de maîtriser les processus décisionnels et les règles de fonctionnement propres aux états-majors opérationnels ; de développer une lecture stratégique des environnements contemporains ; de renforcer l'aptitude à la gestion des crises complexes ; de cultiver un esprit de synthèse orienté vers la décision.

De ce fait, pendant les six mois, les stagiaires ont planché sur trois modules portant sur les méthodes, les procédures et les techniques, selon les disciplines examinées, à savoir l'option armée de terre ; l'option marine et l'option armée de l'air. Celle-ci se présente comme suit : option armée de terre, la moyenne la plus forte est 14,25 et la plus faible 12,00-moyenne générale 12,64 ; option marine, la moyenne la plus faible 12,05 et la plus forte 13,21- moyenne générale 12,64 ; option armée de l'air, la moyenne la plus faible 12,05 et la plus forte 13,21-moyenne générale 12,64.

Dans son allocution, le général de brigade Charles Victoire Bantadi, commandant les écoles des FAC, qui a chapeauté la cérémonie de clôture de la formation, a rappelé aux officiers stagiaires que le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte.

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« Vous sortez de cette Académie armés de connaissances qui devront vous permettre d'assumer vos futures missions et responsabilités avec aisance et sérénité. Le diplôme et l'insigne qui vous sont remis aujourd'hui ne sont pas de simple distinction honorifique, ils symbolisent votre entrée dans le corps restreint des officiers d'état-major. Vous êtes désormais les concepteurs des opérations de demain, la cheville ouvrière des états-majors, les conseillers précieux de vos futurs chefs et les garants de l'efficacité opérationnelle sur le terrain », a-t-il noté.

En outre, il a indiqué que pendant ces six mois, les officiers stagiaires du 6e cours d'état-major interarmées ont suivi un programme exigeant, alliant théorie, exercices pratiques et mise en situation opérationnelle. Ils ont approfondi les techniques de qualité opérationnelle ; affiné l'esprit d'analyse et renforcé l'aptitude à concevoir des manoeuvres complexes.

« Par ailleurs, suivant les rapports qui nous sont parvenus au commandement des écoles, ces stagiaires ont fait preuve de discipline, de persévérance et de solidarité, qualité indispensable pour des officiers d'états-majors appelés à agir en homme de pensée et de pensée en homme d'action », a précisé le commandant des écoles des FAC.