Afrique Centrale: Congo-RDC - Un émissaire de Félix Tshisekedi chez Denis Sassou N'Guesso

Le processus de démilitarisation, de démobilisation et de cantonnement volontaire des combattants des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), ainsi que le règlement diplomatique des incidents survenus récemment à Makotipoko, ont été au centre des échanges, le 30 septembre à Brazzaville, entre le président Denis Sassou N'Guesso et le ministre congolais de l'Intégration régionale de la République démocratique du Congo (RDC), Floribert Anzuluni.

Porteur d'un message du président de la RDC à son homologue de la République du Congo, Floribert Anzuluni a fait le point sur l'évolution du processus de paix dans l'est de la RDC. Au coeur des échanges figure notamment le cantonnement des combattants des FDLR, considéré comme l'un des volets du processus de paix engagé dans l'est de la RDC. « L'objet de notre rencontre concerne la situation sécuritaire dans l'est de la RDC de manière générale, mais de manière plus particulière, nous sommes venus rendre compte au président Denis Sassou N'Guesso sur l'évolution d'un processus important qui fait partie du processus de paix, celui de la démilitarisation, de la démobilisation et du cantonnement volontaire des combattants FDLR », a expliqué Floribert Anzuluni.

L'émissaire de Félix-Antoine Tshisekedi a également souligné l'implication du président Denis Sassou N'Guesso dans les questions de paix et de sécurité régionales. Cette démarche s'inscrit, selon lui, dans le cadre des relations fraternelles entre les deux pays et de la nécessité de maintenir un dialogue régulier sur les évolutions de la situation sécuritaire.

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Les échanges ont également porté sur les incidents récemment survenus à Makotipoko, dans le département de la Nkéni-Alima, qui avaient suscité des réactions dans l'opinion. Sur cette question, le ministre de l'Intégration régionale de la RDC a assuré que le dialogue entre les deux États était engagé en vue d'un règlement diplomatique. « Les deux pays sont en discussion sur cette question. Je pense que le dialogue entre les deux États a été engagé. Je ne suis pas habilité à rentrer dans les détails de cette question, mais je peux vous assurer que c'est une situation qui est gérée au niveau requis », a déclaré le ministre de l'Intégration régionale de la RDC.

Sans dévoiler le contenu des discussions, l'émissaire de Kinshasa a insisté sur le caractère fraternel des relations entre les deux pays. « Au vu de nos relations fraternelles, nous sommes en train de résoudre cette question de manière fraternelle », a-t-il ajouté. Cette approche traduit la volonté affichée par Brazzaville et Kinshasa de privilégier les voies diplomatiques et le dialogue direct pour traiter les différends susceptibles d'affecter leurs relations de bon voisinage. Les deux pays, qui partagent une longue frontière, entendent ainsi préserver leurs liens historiques et leur coopération dans un contexte régional marqué par des enjeux sécuritaires persistants.