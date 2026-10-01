Congo-Brazzaville: Gala des Étoiles de l'Afrique 2026 - Darrel Ornelle Elion Assiana honorée

L'enseignante-chercheuse, maître-assistant Cames à l'Université Marien-Ngouabi, le Dr Darrel Ornelle Elion Assiana a reçu, le 19 septembre, à Pointe-Noire un certificat de reconnaissance lors du Gala des Étoiles de l'Afrique 2026. Cette distinction décernée par Global Unity Women International vient saluer son engagement dans les domaines de la science, de la santé publique, de la formation et de la recherche.

La cérémonie, organisée par la fondation Global Unity Women International, a réuni plusieurs personnalités distinguées pour leurs parcours, leurs compétences et leurs contributions au développement du continent africain dans différents secteurs.

Pour le Dr Darrel Ornelle Elion Assiana, responsable du laboratoire national de référence des mycobactéries du Programme national de lutte contre la tuberculose, cette reconnaissance constitue une source de motivation pour poursuivre son engagement dans la recherche, la santé publique, l'enseignement et la transmission des connaissances. Elle représente également une invitation à continuer à apprendre, à innover et à contribuer au rayonnement du continent. «Ce prix s'inscrit dans une dynamique de continuité et renforce ma détermination à poursuivre mes activités scientifiques, pédagogiques et sanitaires », a-t-elle indiqué.

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Elle a associé cette distinction à l'engagement de toutes les personnes et institutions qui l'accompagnent dans son parcours marqué par des activités au niveau scientifique, technique et pédagogique dans les domaines de la biologie moléculaire, de la microbiologie et de la santé publique.

La lauréate a également pris part, au cours de cet événement, à un panel consacré à plusieurs enjeux majeurs pour l'Afrique, notamment le leadership, la gouvernance et la responsabilité, l'entrepreneuriat et le développement économique, ainsi que la transformation et les opportunités du continent. Cette rencontre lui a permis de partager son expérience et ses perspectives, tout en contribuant aux réflexions sur les défis et les opportunités liés au développement de l'Afrique. « L'excellence est une aventure collective », a-t-elle rappelé.