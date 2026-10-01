Afrique: Global Innovation Index 2026 - La Tunisie avance à la 71ème place sur un total de 139 pays

Tunis — La Tunisie a avancé de cinq rangs, dans le classement international "Global Innovation Index 2026", passant de la 76ème place, en 2025, à la 71ème place cette année, sur un total de 139 pays, avec un score de 29,3 points.

A l'échelle africaine, la Tunisie occupe la quatrième place derrière l'île de Maurice, l'Afrique du Sud et le Maroc, devançant ainsi plusieurs pays africains dont l'Egypte, le Rwanda, le Kenya, le Ghana et le Sénégal..., selon la dix-neuvième édition de l'Indice mondial de l'innovation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Les principaux atouts de la Tunisie résident dans son capital humain et sa recherche (45e rang), sa production scientifique et ses capacités tournées vers l'exportation, selon la même source.

Son économie, relativement diversifiée, se distingue par ses diplômés en sciences et en ingénierie (1er rang), sa production scientifique (12e rang), ses exportations de haute technologie (38e rang) et ses investissements en R&D de pointe et en IDE de haute technologie (18e rang).

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D'après le rapport, ces atouts offrent à la Tunisie une base solide pour la modernisation technologique et sa participation à une production à plus forte intensité de connaissances. Toutefois, la même source souligne que le principal frein à ce développement est l'insuffisance d'un environnement d'affaires dynamique (124e rang) et d'une participation suffisante du secteur privé à la R&D et de liens étroits avec l'innovation (112e rang).

La prochaine étape consiste donc à mieux connecter les talents, la recherche et les capacités d'exportation tunisiennes aux entreprises, aux investissements et à la commercialisation, afin que les compétences scientifiques et industrielles se traduisent par une création technologique plus forte, une innovation commerciale accrue et des exportations à plus forte valeur ajoutée.

Depuis 2007, l'Indice mondial de l'innovation s'est imposé comme la principale référence mondiale en matière d'évaluation de l'innovation.

Un nouvel indicateur

L'Indice mondial de l'innovation 2026 propose un nouvel indicateur consacré à la recherche-développement dans des domaines novateurs et aux investissements directs étrangers dans les technologies de pointe, fondé sur les projets d'investissement annoncés.

L'Indice mondial de l'innovation de l'OMPI utilise quelque 80 indicateurs, dans les domaines de la recherche-développement, du commerce des produits de haute technologie et des emplois qualifiés, en passant par la concession de licences de propriété intellectuelle, pour évaluer les performances de près de 140 pays en matière d'innovation.

Il s'agit de la référence mondiale pour les décideurs politiques, les chefs d'entreprise et toute autre personne souhaitant comprendre les moteurs de l'innovation dans différentes économies, a-t-on rappelé.

Les États membres l'utilisent pour évaluer leurs performances en matière d'innovation et orienter leurs stratégies nationales visant à renforcer leurs écosystèmes d'innovation.

En fait, dans l'enquête 2025-2026 de l'OMPI, 78% des États membres ayant répondu (93 sur 120) ont indiqué utiliser l'Indice mondial de l'innovation pour améliorer leurs politiques et leurs données en matière d'innovation.