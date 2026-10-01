Congo-Kinshasa: A l'écoute d'Eliezer Ntambwe, CSM - Dieudonné Kamulete affirme son engagement en faveur de la protection des biens des anciens combattants !

1 Octobre 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), a reçu hier, mercredi 30 septembre 2026, à son office à l'Immeuble Kwango, dans la commune de la Gombe, le ministre délégué aux Anciens combattants, Eliezer Ntambwe, venu solliciter l'accompagnement de la justice dans la sécurisation et la valorisation du patrimoine des anciens combattants.

Cette audience s'inscrit dans le cadre de la mission confiée au ministère délégué aux Anciens combattants par le Conseil des ministres, visant notamment à identifier, récupérer, sécuriser et valoriser les biens appartenant à cette catégorie de citoyens.

« Le Conseil des ministres, présidé par Son Excellence Monsieur le Président de la République, nous avait confié le mandat d'identifier, de récupérer, de sécuriser, de valoriser les biens des anciens combattants », a déclaré Eliezer Ntambwe au terme de son entretien avec le président du CSM.

Le ministre a expliqué que la mise en oeuvre de ce mandat expose son administration à des situations nécessitant l'intervention et l'accompagnement des institutions judiciaires, particulièrement dans les dossiers présumés de spoliation.

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Parmi les dossiers évoqués figure celui d'une parcelle située dans la commune de N'djili, à Kinshasa. Selon le ministre, ce bien des anciens combattants ferait l'objet d'un différend impliquant une personne se présentant comme l'épouse d'un haut magistrat. Eliezer Ntambwe a également affirmé que des personnes ayant exécuté des instructions de l'autorité dans ce dossier avaient été arrêtées, une situation qui, selon lui, justifie davantage la nécessité d'une collaboration avec les instances judiciaires.

« C'est ainsi que nous sommes venus demander l'accompagnement du président de la Cour constitutionnelle qui est également le président du Conseil supérieur de la magistrature », a-t-il expliqué. Au terme de l'audience, le ministre s'est félicité de l'accueil réservé à sa démarche, affirmant que le dossier de N'djili, jusque-là bloqué, avait connu une évolution.

« Nous avons trouvé un avis très favorable et, d'ailleurs, le dossier de N'djili qui est bloqué venait d'être décanté à travers juste un coup de fil », a-t-il déclaré.

 

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