La République de Corée réaffirme son engagement en faveur de la santé publique en République démocratique du Congo (RDC). Mardi 29 septembre 2026, à Kinshasa, l'Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) et le Ministère de la Santé Publique et de l'Hygiène ont officiellement signé un accord de financement de 8,9 millions de dollars américains destiné à renforcer la surveillance sanitaire auprès des populations mobiles et transfrontalières dans la province du Tanganyika.

Intitulé « Renforcement de la surveillance à base communautaire parmi les populations mobiles et transfrontalières dans la province du Tanganyika », ce programme sera mis en oeuvre jusqu'au 31 octobre 2032. Il vise à améliorer la détection précoce des menaces sanitaires et à mieux protéger les communautés face aux épidémies dans une région marquée par une importante mobilité humaine.

Grâce au soutien du gouvernement de la République de Corée, le projet interviendra autour de deux axes complémentaires. Au sein des communautés, il accompagnera la mobilisation, la formation et l'équipement des réseaux locaux afin de leur permettre de repérer rapidement les événements sanitaires inhabituels et d'alerter les autorités compétentes.

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Aux points d'entrée, il contribuera à moderniser les infrastructures de contrôle sanitaire et à renforcer les capacités opérationnelles des services frontaliers. Ces interventions s'inscriront dans le cadre du Règlement sanitaire international (RSI 2005) et des objectifs du Programme de Sécurité Sanitaire Mondiale (GHSA), selon une approche « One Health », qui reconnaît les liens entre la santé humaine, la santé animale et l'environnement.

Carrefour des échanges et des déplacements régionaux, la province du Tanganyika joue un rôle essentiel dans la prévention des risques sanitaires transfrontaliers. Le renforcement de la surveillance dans cette province contribuera à limiter la propagation des maladies et à favoriser une réponse mieux coordonnée aux besoins des communautés.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme, l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) apportera son expertise en santé migratoire et son expérience auprès des populations mobiles et des communautés frontalières, en collaboration avec les autorités congolaises et les acteurs locaux.

Lors de la cérémonie de signature, Monsieur Yonjae CHOI, directeur pays du bureau de la KOICA en RDC, a déclaré :

« Cette collaboration illustre la volonté continue de la Corée d'accompagner la RDC dans la protection des communautés vulnérables en première ligne, tout en posant les bases d'un développement sanitaire durable. »

De son côté, le Dr ILONGA BOMPOKO Body, Secrétaire Général à la Santé Publique et Hygiène en RDC, a salué l'appui du partenaire sud-coréen :

« La mobilité humaine et la santé publique sont profondément interconnectées. Cet appui donne les moyens de renforcer les systèmes de santé aux points de passage stratégiques et les capacités des communautés et des agents de santé de première ligne afin de mieux prévenir et répondre aux menaces sanitaires. Nous remercions la KOICA pour son partenariat et restons pleinement engagés à traduire cet investissement en résultats durables au bénéfice des communautés que nous servons, dans un esprit de dévouement, de professionnalisme et de transparence. »

À travers cet engagement, la KOICA réaffirme sa volonté d'accompagner la RDC dans la construction de réponses sanitaires durables, adaptées aux réalités des communautés en RDC. Aux côtés du Ministère de la Santé Publique et Hygiène, de l'OIM et des acteurs locaux ; la KOICA veillera à renforcer la collaboration entre les partenaires et à mobiliser les efforts nécessaires à la réussite du projet. Cette ambition commune prendra tout son sens dans les résultats obtenus sur le terrain : des communautés mieux préparées, des alertes plus précoces et une protection renforcée des populations du Tanganyika.