Congo-Brazzaville: Environnement scolaire - L'Acele assainit la devanture du lycée de Ngamakosso

1 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

L'Association congolaise des enseignants des langues étrangères (Acele), que dirige Bovid Chrishiler Atouta, a procédé le 30 septembre au curage du caniveau se trouvant à la devanture du lycée de Ngamakosso, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, Talangaï.

S'inscrivant dans le cadre de la protection de l'environnement scolaire, cette opération visait à rendre cet établissement salubre à quelques heures de la rentrée des classes. Pour la concrétisation de cette activité, l'Acele a pu mobiliser quelques volontaires vivant dans ce quartier populaire pour curer le caniveau qui est devenu insupportable, dégageant une odeur nauséabonde tout autour et dans l'établissement.

«Les élèves doivent être respectueux de l'environnement scolaire, car un environnement sain est indispensable pour un meilleur apprentissage », a déclaré Bovid Chrishiler Atouta.

Outre l'opération d'assainissement, l'association a fait un don composé, entre autres, de quelques boîtes de craies et de chiffons au lycée d'enseignement général de Ngamakosso.

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