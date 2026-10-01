Congo-Brazzaville: Distinction - Francine Ntoumi récompensée pour son engagement scientifique

Le Teatro Titano, à Saint-Marin, a accueilli le 24 septembre une cérémonie consacrée à des femmes dont l'engagement contribue à faire évoluer leurs communautés. Parmi les personnalités distinguées, la Professeure Francine Ntoumi, présidente et fondatrice de la Fondation congolaise pour la recherche médicale (FCRM), a reçu le Prix international Emma Rossi 2026.

Cette récompense vient mettre en lumière plusieurs décennies consacrées à la recherche et à la transmission. Scientifique congolaise de renommée internationale, Francine Ntoumi s'est particulièrement investie dans l'étude des maladies infectieuses, tout en travaillant au développement des compétences scientifiques sur le continent. À la tête de la FCRM, elle s'attache également à faire en sorte que la recherche réponde davantage aux préoccupations sanitaires des populations.

Dans ce parcours, la place accordée aux femmes et aux jeunes filles occupe une dimension particulière. En 2014, la Pr Francine Ntoumi lance le programme « Femmes et Sciences » qui accompagne et met en valeur les trajectoires de chercheuses africaines. En 2025, la « Bourse scolaire Francine Ntoumi- Spécial Madibou » s'ajoute à ses ambitions et poursuit la même démarche auprès des jeunes filles, en encourageant cette fois-ci leur réussite scolaire et leur intérêt pour les carrières scientifiques.

Aujourd'hui, en recevant ce prix, la scientifique congolaise dédie cette reconnaissance à un travail collectif et dynamique. « Je reçois le Prix international Emma Rossi avec une profonde gratitude et une grande émotion. Cette distinction honore mon parcours, mais elle représente surtout une reconnaissance du travail collectif accompli avec les équipes de la FCRM et avec tous nos partenaires. Je la dédie aux femmes scientifiques africaines, aux jeunes filles qui rêvent de faire carrière dans les sciences et à toutes celles qui, malgré les obstacles, poursuivent leur chemin avec courage, détermination et confiance », a-t-elle confié.

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Créé pour distinguer des femmes faisant preuve de courage, de résilience, de compétences et de leadership, le Prix Emma Rossi a, pour son édition 2026, accordé une attention particulière aux contributions féminines dans la médecine et la recherche scientifique. Pour Francine Ntoumi, la reconnaissance obtenue à Saint-Marin doit surtout renforcer la mobilisation en faveur de la jeunesse et des femmes. « L'Afrique ne pourra relever durablement ses défis sanitaires, scientifiques et sociaux sans investir dans sa jeunesse et sans permettre aux femmes de participer pleinement à la production des connaissances et aux processus de décision. Chaque jeune fille accompagnée aujourd'hui peut devenir demain une scientifique, une innovatrice ou une dirigeante capable de transformer sa communauté », a-t-elle souligné.