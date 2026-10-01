Soudan: Le ministre de la Santé reçoit une délégation du Centre du roi Salmane pour le secours et les actions humanitaires

Le Ministre de la Santé, Dr Haitham Mohamed Ibrahim, a reçu aujourd'hui dans son bureau une délégation du Centre du roi Salmane pour le secours et les actions humanitaires, à l'issue de sa visite dans le pays, en présence de plusieurs responsables du ministère.

Le ministre a souligné que le Centre du roi Salmane a été l'un des premiers à tendre la main pour apporter l'aide et le soutien au secteur de la santé au Soudan, en raison de la guerre, via le pont maritime en coordination avec l'ancien ambassadeur d'Arabie saoudite, Dr Ali ben Jaafar.

Il a également indiqué que les projets du Centre se caractérisent par leur flexibilité et leur adaptation aux besoins, soulignant que le soutien est à multiples aspects, tant direct que par l'intermédiaire de partenaires, ce qui a contribué à la mise en oeuvre de projets nombreux et variés à travers le soutien direct en matière d'approvisionnement en médicaments et de camps de soins par l'intermédiaire de partenaires tels que la Fondation Al-Basar, ainsi que le soutien aux appareils et équipements médicaux via des partenaires du Centre, à savoir l'Organisation Al-Kafa'at et le Fonds d'aide aux malades, ainsi qu'un certain nombre de projets menés à travers des partenaires internationaux tels que l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour le développement.

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De son côté, le chef de la délégation a déclaré que le prince héritier du Royaume a affirmé le soutien au Soudan, s'engageant à poursuivre la coopération dans tous les domaines définis par le ministère.

Il a souligné que la visite au Soudan (Port-Soudan et Khartoum) a reflété la réalité de la situation sur le terrain, marquée par le lancement de grands projets, notamment des opérations ophtalmologiques.