Ile Maurice: CIEL affiche +13 % de bénéfice net à Rs 4,3 milliards

Le groupe CIEL clôture l'exercice financier au 30 juin 2026 sur une progression de ses principaux indicateurs de performance, avec un bénéfice net après impôt de Rs 4,3 milliards, en hausse de 13 % sur un an.

Le chiffre d'affaires consolidé progresse de 8 % pour atteindre Rs 41,2 milliards, tandis que l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) augmente de 18 % à Rs 8,5 milliards. La marge opérationnelle s'améliore également, passant à 20,6 %, témoignant de la solidité des performances opérationnelles et de la maîtrise des coûts à travers le portefeuille.

La croissance des activités hôtelières, l'expansion continue des opérations de santé à Maurice et en Ouganda, ainsi que l'amélioration des revenus bancaires ont largement compensé la contribution plus modérée des activités textiles dans la région. En Inde, les opérations textiles ont, en revanche, maintenu une dynamique favorable.

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Le bénéfice attribuable aux actionnaires s'établit à Rs 2,3 milliards, soit une progression de 4 % par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice par action ressort à Rs 1,33. Cette évolution, plus modérée que celle du bénéfice net consolidé, s'explique notamment par une rentabilité moindre des activités textiles détenues à 100 % par le groupe.

Flux de trésorerie boosté

Le flux de trésorerie disponible atteint Rs 4,9 milliards, soutenu par une amélioration des flux opérationnels dans l'ensemble de ses activités. Cette performance permet au groupe de poursuivre ses investissements stratégiques, notamment dans l'expansion de ses activités de santé, la rénovation de ses actifs hôteliers et le développement de sa plateforme de fabrication de dispositifs médicaux en Inde. Ces investissements s'inscrivent dans une stratégie visant à renforcer ses positions sur ses marchés et à soutenir ses relais de croissance à long terme.

Sur le plan financier, la dette nette portant intérêts s'élève à Rs 16,4 milliards. Son évolution reflète notamment la consolidation de la participation dans C-Care International Limited (CCIL), ainsi que les investissements engagés pour accompagner le développement du groupe. CIEL maintient néanmoins une structure financière équilibrée, avec un ratio d'endettement de 29,6 %.

Commentant ces résultats, Guillaume Dalais, Group Chief Executive de CIEL Limited, souligne que les investissements réalisés dans les secteurs de la santé, de l'hôtellerie et de la fabrication de dispositifs médicaux ouvrent de nouvelles perspectives de croissance sur les marchés où le groupe est présent. «Nous restons pleinement engagés sur l'exécution de notre stratégie, la génération de trésorerie et une gestion disciplinée de notre capital», affirme-t-il.

Le groupe a par ailleurs déclaré un dividende de Re 0,35 par action au titre de l'exercice clos le 30 juin 2026.