Ethiopie: Le pays et la Banque mondiale s'engagent à renforcer leur partenariat en faveur d'une croissance tirée par le secteur privé

Addis Ababa — L'Éthiopie et la Banque mondiale ont convenu d'approfondir leur partenariat stratégique et d'accélérer leur coopération afin de stimuler une croissance tirée par le secteur privé, de créer des emplois et de renforcer la résilience économique du pays.

Le ministre des Finances, Ahmed Shide, et le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Eyob Tekalign, se sont entretenus aujourd'hui avec la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Anna Bjerde, et le vice-président régional pour l'Afrique orientale et australe, Ndiamé Diop.

Le ministre a mis en avant le programme de réformes économiques en cours du gouvernement, notamment les efforts visant à stimuler la mobilisation des recettes intérieures, à améliorer l'environnement des affaires et à élargir les opportunités de développement du secteur privé.

Ahmed Shide a également salué le soutien continu apporté par la Banque mondiale à l'Éthiopie, notamment par le biais d'opérations d'appui budgétaire.

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Mme Bjerde s'est félicitée des progrès réalisés dans le cadre du programme de réformes de l'Éthiopie, soulignant l'engagement du gouvernement en faveur d'une croissance tirée par le secteur privé et de la création d'emplois.

Elle a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à renforcer encore son partenariat avec l'Éthiopie et à soutenir les priorités de développement du pays, en particulier sa transition vers une économie davantage tirée par le secteur privé, dans le cadre du nouveau cadre de partenariat national.

Les deux parties ont convenu d'étendre leur coopération dans des domaines clés, notamment la « Mission 300 », l'« AgriConnect Compact », le programme « E-Mobility » et l'initiative « Water Forward ».

Elles ont également discuté de la possibilité d'élargir l'accès de l'Éthiopie à des mécanismes de financement supplémentaires afin de renforcer la résilience du pays face aux chocs climatiques et aux chocs externes.

Les deux parties ont souligné la nécessité d'améliorer l'efficacité de la mise en oeuvre et d'accélérer les résultats en matière de développement grâce à l'initiative « Development Ready », en mettant l'accent sur l'apport d'avantages concrets et en temps opportun à la population éthiopienne.

Ces discussions ont réaffirmé l'engagement commun de l'Éthiopie et de la Banque mondiale à faire progresser la transformation économique du pays, à renforcer sa résilience et à favoriser une croissance durable et inclusive portée par le secteur privé.