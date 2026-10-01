Ethiopie: L'essor de la finance numérique marque un tournant pour le secteur bancaire éthiopien - NBE

Selon la Banque nationale d'Éthiopie (NBE), l'expansion rapide des services financiers numériques, associée à des réformes macroéconomiques de grande envergure, marque un tournant majeur pour la croissance et la transformation du secteur bancaire éthiopien.

S'exprimant lors de la deuxième journée du Forum financier de l'Éthiopie 2026, Gemechis Dugasa, directeur de la réglementation, des licences et des agréments à la NBE, a déclaré que les changements structurels simultanés au sein de l'économie et l'émergence des marchés de capitaux étaient en train de redéfinir le paysage financier éthiopien.

M. Dugasa a tenu ces propos lors de l'ouverture d'une session intitulée « Partenariats pour la croissance : un environnement politique et réglementaire propice aux investissements dans le secteur bancaire ».

Il a déclaré que l'expansion rapide de la banque mobile, des paiements numériques, de l'argent mobile et des services financiers par intermédiaire créait de nouveaux modèles économiques tout en améliorant la qualité des services financiers proposés aux clients dans tout le pays.

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« La finance numérique transforme la manière dont les services financiers sont fournis en Éthiopie », a déclaré M. Dugasa, soulignant la croissance continue de la banque mobile, de la monnaie mobile, des paiements numériques et des services par intermédiaire.

L'Éthiopie a enregistré des transactions financières numériques d'une valeur de 33 000 milliards de birrs au cours de l'exercice 2025/26, ce qui reflète l'expansion rapide des services financiers numériques, en particulier la monnaie mobile et la banque numérique.

M. Dugasa a toutefois souligné que la numérisation rapide du secteur financier devait s'accompagner d'une cybersécurité solide, d'une protection efficace des données, d'une infrastructure numérique fiable et d'une gouvernance opérationnelle renforcée.

Il a indiqué que l'Éthiopie modernisait également son cadre réglementaire bancaire tout en établissant une base juridique pour la participation étrangère dans le secteur financier.

Les évolutions des marchés des capitaux et de l'infrastructure financière numérique élargissent encore davantage les opportunités d'investissement et d'innovation, a-t-il ajouté.

Selon M. Dugasa, les investisseurs étrangers qui s'implantent dans le secteur financier éthiopien devraient apporter bien plus que des capitaux.

On attend d'eux qu'ils apportent des engagements d'investissement à long terme, des technologies de pointe, un transfert de savoir-faire, le développement du capital humain, des pratiques de bonne gouvernance et une connectivité financière internationale.

Il a également souligné la nécessité d'adapter les pratiques financières internationales à la situation économique de l'Éthiopie, plutôt que de les adopter sans tenir compte des réalités locales.

Une telle approche, a-t-il déclaré, contribuerait à soutenir une croissance durable et responsable tout en renforçant la résilience et les capacités du système financier national.

L'Éthiopie mène actuellement de vastes réformes économiques visant à renforcer la stabilité macroéconomique, à élargir l'inclusion financière, à mobiliser les investissements et à accélérer la transformation numérique.

Le secteur financier est au coeur de ces efforts et joue un rôle essentiel dans la mobilisation de l'épargne, le financement des investissements, le soutien à l'innovation et l'élargissement de l'accès aux services financiers.

La Banque nationale d'Éthiopie (NBE) organise le Forum financier de l'Éthiopie 2026, qui rassemble des décideurs politiques, des institutions financières, des partenaires de développement, des représentants du secteur privé et des experts du secteur financier afin d'examiner la modernisation et la transformation structurelle du système financier éthiopien.

Ce forum offre aux parties prenantes une tribune pour débattre des réformes politiques et réglementaires, des opportunités d'investissement et de l'orientation future du secteur financier, tout en favorisant la collaboration entre les acteurs nationaux et internationaux.

Ces discussions devraient également contribuer à renforcer la convergence des points de vue sur l'avenir du système financier éthiopien et à identifier des opportunités d'investissement et de partenariat, alors que le pays poursuit son programme plus large de transformation économique.