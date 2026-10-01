Afrique: « L'Éthiopie dispose d'un fort potentiel pour contribuer à la transformation numérique du continent », selon un conseiller de la JICA

Addis Ababa — « Le vivier croissant de talents technologiques en Éthiopie et le soutien apporté par le gouvernement à l'écosystème technologique créent un fort potentiel permettant au pays de contribuer à la transformation numérique de l'Afrique », a déclaré Takeshi Oikawa, conseiller en chef d'un projet de la JICA et directeur général du Boston Consulting Group (BCG) pour l'Afrique de l'Est.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, M. Oikawa, qui participe à la transformation numérique de l'Éthiopie aux côtés de start-ups technologiques et du gouvernement, a déclaré que les jeunes talents ambitieux et férus de technologie du pays, associés aux efforts du gouvernement pour mettre en place un écosystème propice, lui donnaient une grande confiance dans l'avenir numérique de l'Éthiopie.

« Je pense que la combinaison de ces jeunes talents et du soutien du gouvernement me rend très optimiste quant à la transformation numérique de l'Éthiopie », a-t-il déclaré.

Il a notamment cité les efforts du ministère de l'Innovation et de la Technologie pour soutenir les start-ups par le biais du « Startup Act », qui prévoit notamment des mesures incitatives, un accompagnement et un coaching destinés aux jeunes entreprises technologiques.

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M. Oikawa a souligné que la croissance numérique de l'Éthiopie pourrait également avoir des retombées positives plus larges pour l'Afrique, compte tenu de l'importance de la population et de l'économie du pays, ainsi que de son potentiel à fournir des technologies et des services numériques aux pays africains voisins.

« L'essor de l'Éthiopie, c'est l'essor de l'Afrique », a-t-il déclaré, ajoutant que les talents éthiopiens dans le domaine technologique pourraient fournir des services plus pertinents et personnalisés à d'autres pays africains, créant ainsi des opportunités pour l'Éthiopie d'accroître ses exportations de services.

Il a également salué les efforts déployés par l'Éthiopie pour se positionner comme un pôle panafricain de l'IA, soulignant la création de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle et sa mission de piloter la stratégie nationale en matière d'IA.

Selon M. Oikawa, le fait de disposer d'une institution dotée d'un mandat clair pour diriger la stratégie en matière d'IA confère à l'Éthiopie une base solide, même si le pays doit également trouver un équilibre entre les opportunités créées par l'IA et les risques potentiels ainsi que les préoccupations en matière de sécurité.

Il a en outre souligné les opportunités d'une coopération technologique renforcée entre le Japon et l'Éthiopie, en particulier dans les domaines de l'IA et de la robotique.

« Le Japon et l'Éthiopie peuvent travailler ensemble pour faire avancer la stratégie en matière d'IA », a déclaré M. Oikawa, soulignant l'expérience du Japon dans les domaines de l'IA et de la robotique, ainsi que le potentiel de combinaison de ces deux domaines.

M. Oikawa a salué l'approche de l'Éthiopie, qui consiste à mettre en place des institutions dotées de mandats clairs pour faire progresser la technologie et l'IA, tout en élaborant des politiques visant à permettre aux acteurs du secteur privé, y compris les start-ups, de se développer.

Il a encouragé l'écosystème technologique et d'IA éthiopien à sortir des sentiers battus et à tirer parti des opportunités créées par l'évolution technologique rapide.

Son message à l'écosystème technologique et d'IA éthiopien était de « sortir des sentiers battus », soulignant que le développement technologique n'est plus nécessairement linéaire et que les pays peuvent sauter des étapes de développement.

Il a également insisté sur l'importance de gérer simultanément les risques liés à l'IA et d'exploiter les opportunités offertes par cette technologie.