Afrique de l'Est: L'Éthiopie fait progresser la logistique, le logement, l'énergie et la coopération régionale

Addis Ababa — Le cabinet du Premier ministre a déclaré que l'Éthiopie avait enregistré des avancées significatives dans les domaines de la logistique, du logement, des infrastructures régionales et des relations diplomatiques au cours du mois de septembre 2026.

Selon un message publié sur les réseaux sociaux par le cabinet du Premier ministre, l'Éthiopie a enregistré toute une série de progrès en matière d'infrastructures, d'économie, de diplomatie et d'administration en septembre 2026, les principales initiatives ayant été menées par le Premier ministre Abiy Ahmed.

À la veille du Nouvel An éthiopien, le Premier ministre Abiy a inauguré la première phase de l'extension du pôle logistique moderne de Mojo.

Construite sur un terrain de 60 hectares, cette extension comprend des terminaux et des entrepôts modernes capables de traiter jusqu'à un million de conteneurs de 20 pieds par an.

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Selon le cabinet du Premier ministre, ce projet témoigne des progrès réalisés par l'Éthiopie dans la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

En septembre, le Premier ministre a également assisté à la signature d'un accord-cadre entre la Banque nationale d'Éthiopie et la Société financière internationale (SFI) en vue de la création de la première société éthiopienne spécialisée dans le refinancement hypothécaire.

Ce partenariat vise à soutenir la construction de 1,5 million de logements abordables et respectueux de la dignité des citoyens, tout en encourageant la participation du secteur privé.

Sur le plan diplomatique, le Premier ministre Abiy a participé au 18e sommet des dirigeants des pays du BRICS, organisé par l'Inde.

En marge du sommet, il s'est entretenu sur la coopération bilatérale avec les dirigeants de l'Inde, de la Russie, de la Chine, des Émirats arabes unis, de l'Iran, de la Malaisie, du Kazakhstan et du Vietnam.

Le sommet a également apporté son soutien aux préparatifs de l'Éthiopie en vue de la COP32 et à sa candidature à l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce. Il a en outre salué à l'unanimité la candidature de l'Éthiopie, soutenue par l'Union africaine, en tant que seul candidat africain à la représentation au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Au cours du mois, le Premier ministre Abiy a effectué une visite de travail officielle à Djibouti, où il s'est joint au président djiboutien Ismail Omar Guelleh et à Aliko Dangote pour inaugurer et lancer le projet d'oléoduc de produits pétroliers raffinés Dewele-Damerjog.

Cet oléoduc d'environ 120 kilomètres relie Damerjog, à Djibouti, à Dewele, en Éthiopie, reliant ainsi les installations de réception et de stockage côtier de carburant maritime aux installations nationales de stockage et de distribution, et mettant en place un système logistique intégré pour le carburant.

Fin septembre, le Premier ministre Abiy a également assisté à la cérémonie de pose de la première pierre de la raffinerie de pétrole de Lamu, au Kenya. S'exprimant lors de cette cérémonie en présence de chefs d'État et de gouvernement africains, il a qualifié ce projet d'étape importante vers le renforcement de la sécurité énergétique et la promotion de l'intégration économique régionale en Afrique de l'Est.

La raffinerie offrira à l'Éthiopie une nouvelle source régionale de produits pétroliers raffinés, élargissant ainsi ses options d'approvisionnement tout en créant de nouvelles opportunités commerciales et d'investissement.

Ce mois-ci a également marqué la conclusion de l'initiative « Green Legacy 2026 », placée sous le thème « Plantons l'espoir ». Le Premier ministre Abiy et la Première dame Zinash Tayachew ont participé à une opération de plantation d'arbres aux côtés de hauts responsables gouvernementaux.

À l'occasion du Nouvel An éthiopien et des fêtes de fin d'année, il a remis des cadeaux au personnel du cabinet du Premier ministre, fait don de matériel pédagogique aux enfants pris en charge par le cabinet et participé à un repas organisé avec la Première Dame.