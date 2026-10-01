Cote d'Ivoire: Alerte aux violations des droits de l'Homme - Le CNDH renforce son dispositif

Le Conseil national des droits de l'Homme (Cndh) veut renforcer son mécanisme d'alerte précoce et de suivi des violations des droits de l'Homme. À cet effet, l'institution réunit, les 1ers et 2 octobre à Jacqueville, ses partenaires techniques ainsi que des organisations non gouvernementales autour d'un atelier consacré à l'amélioration de ce dispositif.

L'objectif est de mieux prévenir les violations des droits de l'Homme grâce à un mécanisme plus structuré et plus opérationnel. Une démarche qui s'appuie sur une expérience déjà acquise par le Cndh en matière d'alerte et d'observation.

Depuis 2021, l'institution a notamment mis en place l'Observatoire national du respect des droits de l'Homme. Ce dispositif, axé sur la sensibilisation, l'alerte précoce et l'observation dans le contexte électoral, a permis de recueillir et de capitaliser des informations sur les incidents susceptibles d'affecter les droits de l'Homme.

« Nous voulons faire évoluer cet acquis vers un mécanisme national, structuré, permanent et opérationnel, capable de suivre, en temps réel, les violations ou les risques de violations des droits de l'Homme, dans toutes les situations, notamment celles en lien avec la sécurité », a déclaré le président du Cndh, Dr Arnaud Cristian Adjelou, à l'ouverture de l'atelier.

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Pour lui, cette démarche ne consiste pas à repartir de zéro. « Il s'agit de faire grandir ce que nous avons patiemment construit. Il s'agit de transformer l'expérience accumulée en un système plus robuste », a-t-il insisté.

Les travaux de Jacqueville doivent ainsi permettre aux participants de parvenir à une compréhension commune du lien entre droits de l'Homme et sécurité. Il s'agira également d'identifier les principaux risques et défis, de clarifier les rôles des différents acteurs et d'examiner les besoins fonctionnels du futur système.

À terme, le Cndh entend dégager une feuille de route pour passer de la réflexion à l'action et rendre ce mécanisme pleinement opérationnel.

Au nom du consortium chargé de la mise en oeuvre du projet d'appui à la Cedeao pour la Paix, la Sécurité et la Gouvernance (Epsg), Serge Krou, directeur de programme à Expertise France, partenaire financier du CNDH, a souligné l'importance de cette initiative.

Selon lui, l'atelier doit également contribuer au renforcement de la mise en oeuvre de l'architecture de paix et de sécurité de la Cedeao, aux niveaux régional et national, tout au long du cycle des conflits, de la prévention à la gestion, en passant par la médiation et la résolution. Le projet vise aussi à promouvoir les valeurs de la démocratie et de la sécurité humaine.